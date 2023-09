¿Galilea Montijo practica brujería?, el video por la que la acusan de hacer santería, llevaba una bolsa roja

Galilea Montijo es una de las conductoras y actrices más famosas de México, que destaca en miles de proyectos como Programa Hoy y La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, no se salva de las polémicas y ha protagonizado varias en lo que a su vida personal respecta, y recientemente está envuelta en otra.

Y es que el programa Chisme No Like aseguró que la famosa mexicana practica brujería, y hasta lo hace para conseguir pareja.

Por qué dicen que Galilea Montijo hace brujería y hace rituales

El programa Chisme No Like reveló un video donde supuestamente se ve a Galilea Montijo llegando a un lugar donde hace su “brujería y santería”.

Según el periodista Javier Ceriani del programa Chisme No Like, Galilea Montijo fue captada llegando a una casa donde se practica la santería, y además especificó que luego llegaron personas con cajas donde habría animales para usar en el ritual.

Además, destacó que horas más tarde Montijo salió con “una bolsa roja como resultado” de lo que habría hecho.

El conductor del programa aseguró que Galilea habría hecho estas practicas de brujería para durar en el programa Hoy,y hasta conquistar a sus parejas.

“Galilea ha hecho muchas cosas para sobrevivir en ‘Hoy’ y ser la nena linda de Televisa. Dicen que quien la introdujo a todo esto es Mariana Seoane. Mariana fue quien la introdujo a esto y otra chica más, la Castellanos (Roxana) también entró, pero se asustó y se fue. Mariana Seoane es la culpable de que Galilea viva hoy esta vida”, dijo el periodista.

Además, la cantante y actriz Sabrina Sabrok incitó a Galilea a no ocultar que practica santería, pues “no es algo malo”.

“Yo creo que no te tiene que dar vergüenza, si hiciste algo malo sí, ¿no? Pero si vas a pedirle trabajo, a pedirle que te abren los caminos yo creo que está bien. Si lo ocultaste es porque hay algo malo, insisto, ¿qué cosa mala hiciste? (…) Yo le diría que no lo oculte porque si no hay nada malo que esconder… que lo diga abiertamente”, dijo en una entrevista.

Y además detalló que una bolsa roja, como la que llevaba Galilea, en la santería, “se usa para alejar la envidia, pero también para conseguir una pócima que se ofrece a la persona que quieran para que sienta un intenso amor. Para un amarre de amor, el rojo es pasión (…) Con determinadas plantas queda embobado aunque sea jovencito”, dijo.

Por esto, muchos dicen que eso fue lo que hizo para conquistar a su actual novio, Isaac Moreno, quien es más joven que ella y modelo.