“Quiso hacer el bien y le salió mal”: tunden a Jamie Lee Curtis por ‘error’ al apoyar a Israel

La madrugada del sábado el mundo se paralizó con la noticia del ataque de Hamás hacia Israel, que habría cobrado cientos de vidas inocentes, entre ellas, las de niños que están sufriendo los estragos de una ya, declarada guerra por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.

Han sido muchos los famosos que se han pronunciado, entre ellos Gal Gadot, quien ocupó sus redes sociales para hacer un llamado reprobando las acciones del grupo islamista a puntos de Israel, entre ellos, zonas de Tel Aviv y Jerusalén, con un video que aterroriza por las acciones que suceden en ambos puntos de aquellos países, pues, tanto israelitas como palestinos temen por sus vidas y sufrir represalias en su contra.

Gal Gadot se pronuncia ante ataques de Hamas a Israel Instagram: @gal_gadot (Instagram: @gal_gadot)

“Al menos 100 israelíes han sido asesinados y decenas de mujeres, niños y ancianos han sido retenidos como rehenes en Gaza por Hamas. Desde primera hora de la mañana se dispararon más de 3 mil cohetes. Hamás mantiene rehenes y controla bases y asentamientos en Israel. Ha habido más de 900 heridos y continúan los intensos combates. ‘Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños’. Mi corazón me duele. Orando por todos los que sufren”. Se leía en la publicación de la actriz de ‘Wonder Woman’.

Además de Gal Gadot, otras estrellas se han sumado para pronunciarse en contra de este conflicto, pero de una forma un tanto más polémica, como Kylie Jenner, quien bajo su publicación instantes después de que fuera tundida concientizándola sobre el sufrimiento del que ha sido víctima Palestina.

La ‘Chica del Clima’, Yanet García, su caso fue un tanto parecido, pues la acusaron de no estar informada y opinar solo para ‘subirse a la tendencia’ pero hubo una actriz más que padeció, Jamie Lee Curtis.

Tunden a Jamie Lee Curtis por ‘error’ al pronunciarse ante la guerra de Israel

El estallido de este conflicto, que se ha vuelto histórico, fue el motivo de que varias estrellas cayeran en las garras de la desinformación, sobre el contexto que hay tras él, y aunque sus intenciones han sido buenas, muchos criticaron que solo quisieran formar parte de la ‘tendencia’ y no entendieran verdaderamente el trasfondo que existe.

Una de ellas fue Jamie Lee Curtis, la famosa actriz que junto a Lindsay Lohan protagonizó una de las películas más queridas por Disney como ‘Freaky Friday’ o ‘Un Viernes de Locos’, quien, en su intento por defender a Israel, cometió un ‘error’ imperdonable para los usuarios que no tardaron en tundirla.

Pues subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde se veía a un grupo de niños asustados mirando hacia el cielo que describió como ‘Terror from the skies’, arrobando al la fotógrafa y al New York Times con una bandera de Israel, sin saber que la foto ilustraba a pequeños de Palestina que mostraban este temor pero por los ataques de los israelitas y no al revés.

Jamie Lee Curtis causó controversia tras apoyar a Israel Instagram: @jamieleecurtis (Instagram: @jamieleecurtis)

Tras notar el ‘error’ que cometió en su publicación, la actriz, de 64 años, borró rápidamente su posteo, sin embargo, hubo quienes tomaron una captura que ya está rodando por internet, comentándole: “De hecho, esta fotografía es de Gaza! Los niños son palestinos, hijos de Gaza y están debajo del terror israelita y un masivo ataque aéreo”.

La fotografía original corrió a cargo de Samar Abu Elouf, para The New York Times, quien posteó la imagen bajo la descripción: “Familias palestinas buscan refugio con sus hijos desde el norte de la Franja de Gaza hasta las escuelas de la UNRWA en la Ciudad de Gaza. Los niños tienen miedo del sonido de los bombardeos que escuchan mientras están presentes debido a los eventos en las fronteras de la Franja”.