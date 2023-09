Esta película filipina ha sido catalogada “para llorar”: muestra que el amor no es rosa sino gris

Netflix ha llenado su plataforma con producciones de todas partes del mundo que han sido clave en el gran éxito que ha tenido este año. Ya no sólo los k-dramas ocupan los primeros lugares del Top10 semanal sino los dramas turcos, las películas japonesas, los documentales franceses y las mini series españolas, mexicanas, británicas y alemanas.

Esto sin duda ha abierto las posibilidades a explorar nuevas perspectivas, escenaros, personajes y formas de vida a través de la pantalla. La alta calidad impera en cada una de estas producciones, dejándonos ver que la competencia en el mundo del entretenimiento es cada vez más seria.

Es así como próximamente agregará a su catálogo una cinta filipina que ya ha dado mucho de qué hablar. Se trata de A la mar de posibilidades (What If?) y si bien la trama gira en torno a unos esposos que enfrentan la adversidad, está lejos de ser una historia de amor bonito.

A la mar de posibilidades Una película filipina que deja una gran reflexión (Netflix)

Una película para llorar pero necesaria para reflexionar

A la mar de posibilidades sigue la historia de dos recién casados que emprenden una nueva vida juntos, pero el destino interviene, dejándolos varados en una isla en una tormenta y obligándolos a enfrentar algunas verdades difíciles de su relación.

El amor no es todo mariposas y magia. Es complicado y desordenado y requiere una gran cantidad de trabajo. Nos gustaría creer que tiene el poder para solucionar y curarlo todo pero no es así. Incluso por más amor que haya, hay situaciones que lo ponen a prueba y resulta no ser suficiente para salir adelante.

Está bien que el amor no es todo rosa sino gris porque está lleno de matices, tiene muchas caras y todas y cada una de ellas son necesarias para crecer la relación o definir el rumbo que debe tomar

La cinta comienza con una mujer, visiblemente triste, caminando sola por una playa desierta mientras contempla una decisión que ha tomado que le cambiará la vida. Ha dejado al hombre que ama porque siente que no es lo suficientemente buena para él. Eso es lo que obtenemos de su monólogo interior. La historia luego se remonta a una época en la que las cosas eran mucho más felices; todo era brillante y soleado. Incluso el color de las escenas cambia de vibrante a gris.

Esto es lo que hace que el espectador desde el principio se pregunte cómo la situación cambió tan drásticamente para el personaje, lo que lo mantendrá pegado hasta el final de la película. Con una historia como ésta, las posibilidades son infinitas.

Es una especie de Marriage Story en la que aprendemos que cuando las dudas saltan y el amor se acaba, se viene una profunda reflexión sobre lo que fue, lo que no y lo que pudo ser de haber tomado otras decisiones.