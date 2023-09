Si te gustó ‘Tu tiempo llama’, esta película de animación japonesa la supera con sus detalles

Your Name Una película de animación japonesa que ha cautivado a muchos (CoMix Wave Films)

Si eres una romántica empedernida y amante de los K-Dramas, seguro ya has visto ‘Tu tiempo llama’, una de las producciones surcoreanas que recientemente llegaron a Netflix y que ya ha arrasado en el TOP10 de la plataforma.

Con tan sólo 12 episodios, la historia te atrapa con la premisa de cómo las almas gemelas están destinadas a encontrarse sin importar qué.

En ‘Tu tiempo llama’, conocemos a Han Jun Hee, una oficinista que está de luto por la pérdida de su novio y que por alguna razón despierta a finales de los 90 como Kwon Min Ju, una joven estudiante de secundaria que se encuentra cara a cara con un chico que se parece exactamente a su gran amor. Mientras desvela el misterio de cómo acabó ahí, deberá aceptar sus dos nuevas realidades.

Tu tiempo llama Un k-drama conmovedor (Netflix)

Goo Yeon Joon, novio de Han Jun Hee había estado planeando casarse con ella antes de que un accidente imprevisto alterara su destino. En los noventa, él es Nam Si Heon, el gran amor de Kwon Min Ju.

Si bien la historia suena enredosa, quienes creen firmemente en esos encuentros entre almas gemelas, habrán suspirado de principio a fin.

La película de animación japonesa que supera a ‘Tu tiempo llama’

Mientras que ‘Tu tiempo llama’ ha sido un éxito en Netflix, algunos aseguran que existe una película de animación japonesa de 2016 que es superior.

Se trata de Your Name (Kimi No Na Wa) una de las joyas del director Makoto Shinkai que ha sido considerada como una de las piezas de animación más bellas en los últimos tiempos.

Your Name Una película de animación japonesa sobre las almas gemelas (CoMix Wave Films)

Ciertamente hay grandes diferencias entre un k-drama y un anime (animación japonesa) pero lo que hace que muchos comparen estas dos producciones es la historia que gira en torno a viajes en el tiempo, paradojas y almas gemelas.

Eso sí, no pienses que por ser animación, Your Name es para niños pequeños o que carece de profundidad pues su historia es mucho más madura, dramática y llena de reflexiones. Además, lo que parece una comedia romántica termina siendo una serie de eventos inesperados que estremecen el corazón

¿De qué trata Your Name?

Your Name Una película de animación japonesa sobre encontrar a tu alma gemela (CoMix Wave Films)

“Dos adolescentes comparten una conexión profunda y mágica al descubrir que están intercambiando cuerpos. Las cosas se complican aún más cuando el chico y la chica deciden conocerse en persona”, reza la sinopsis oficial. La puedes encontrar en HBO Max.

La cinta nos presenta a Mitsuha, una estudiante de secundaria que vive en un pueblito en lo más profundo de las montañas junto a su abuela y su hermana. Ella es testaruda y sueña con vivir en la gran ciudad sin embargo, está atada a la obligación de seguir con las tradiciones ancestrales de su familia. Por otro lado tenemos a Taki, también estudiante de secundaria que vive en el corazón de Tokio. Él lidia todos los días con el ajetreo de la ciudad, además de que debe trabajar después de la escuela. Sus pasiones son el arte y la arquitectura por lo que es muy observador y detallista.

Your Name Una película de animación japonesa sobre encontrar a tu alma gemela (CoMix Wave Films)

El encuentro entre ambos no es coincidencia pues aún cuando sucede “en sueños”, terminan sintiendo una conexión muy profunda que los llevará a buscarse, incluso si eso significa romper las reglas de lo imposible.

Esto es mucho más que una historia de “intercambio de cuerpos” en el que el que cada uno aprovecha la vida del otro para hacer de las suyas y tener un poco de eso que tanto anhelan. Conforme avanzas, te darás cuenta de que eso es tan sólo una pequeña parte de la trama verdadera. Cada detalle tiene importancia para la historia y el final no sólo te dejará boquiabierto sino que también te hará pensar en el impacto de esos encuentros inesperados.