Este k-drama te hace creer que tu alma gemela existe aún cuando no la has encontrado

Amistad, romance, dolor, angustia, un misterio y viajes en el tiempo son la fórmula perfecta para mantener a los fanáticos de los k-dramas sin pestañear con esta historia. Muchos la han calificado como una de las mejores, aún cuando puede ser algo complicada de seguir si no prestas atención a los detalles.

Claro que si eres fiel creyente de que todos tenemos un alma gemela ya tienes razones de sobra para amar esta serie.

Se trata de Tu tiempo llama (A Time Called You) y te hará suspirar desde el primer episodio, sobretodo si sueñas con encontrar a tu alma gemela.

Tu tiempo llama Un k-drama conmovedor (Netflix)

La historia nos presenta a una mujer que lidia con la muerte de su novio y despierta a finales de los 90, encontrándose cara a cara con un chico que se parece exactamente a él. Mientras desvela el misterio de cómo acabó ahí, deberá aceptar sus dos nuevas realidades. Del director Kim Jin-won (My Country: The New Age, Rain or Shine) y el escritor Choi Hyo-bee, la serie cuenta con 12 episodios que muestran a dos jóvenes amantes que luchan contra el tiempo para reencontrarse.

¿Quién es quién en Tu tiempo llama?

Ahn Hyo Seop interpreta al personaje de Goo Yeon Joon, el novio de Jun Hee, quien había estado planeando una propuesta para ella antes de que un accidente imprevisto alterara su destino. También interpreta a Nam Si Heon, un doble del año 1998.

Tu tiempo llama Un k-drama conmovedor (Netflix)

En la serie, Jeon Yeo Been interpreta brillantemente dos papeles distintos: una oficinista llamada Han Jun Hee, que todavía está de luto por la pérdida de su novio, y un estudiante de secundaria, Kwon Min Ju, que sigue una enigmática experiencia de viaje en el tiempo que impulsa hasta 1998. Como Min Ju, se cruza con Nam Si Heon, un compañero de estudios que se parece asombrosamente a su difunto novio, Gu Yeon Jun, añadiendo una capa intrigante a su viaje.

Kang Hoon es Jung In Gyu, quien secretamente alberga sentimientos unilaterales por Kwon Min Ju. Después de darse cuenta de que a Kwon Min Ju le gusta su mejor amigo Nam Si Heon, entra en conflicto ante el amor y la amistad.

Tu tiempo llama Un k-drama conmovedor (Netflix)

Un recordatorio de que las almas gemelas existen

Un alma gemela es alguien que te comprende completamente y te ama incondicionalmente. Es un encuentro de mentes y una conexión innegable. Es la persona con la que puedes ser tu verdadero yo y nunca preocuparte por decir o hacer algo incorrecto. Una relación de alma gemela es de total confianza, respeto, perdón y contribución, un amor que trasciende a través del tiempo.

“Algún día, conocerás a esta chica. Y vas a terminar amándola... Muchísimo. Cuando la veas, toma su mano y no la sueltes pase lo que pase”. — Tu tiempo llama, Netflix 2023