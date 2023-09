Esta película japonesa es la #1 en Netflix: es ideal si te gustan las parodias como ‘Shrek’

Once Upon a Crime La película japonesa se burla de los cuentos clásicos (Netflix)

Netflix sigue apostando (y acertando) por las producciones extranjeras. Especialmente aquellas hechas en Corea del Sur, China y Japón han tenido gran aceptación entre el público pues la mayoría ofrece tramas que se salen de lo común, aún si están llenas de clichés románticos y fantasiosos.

Recientemente la plataforma incluyó en su catálogo una peculiar cinta de fantasía japonesa que ya ha desbancado varios títulos y ahora se coloca en el primer puesto de su ranking semanal.

Una cinta japonesa que se burla de los cuentos clásicos

Por años hemos visto diferentes producciones que adaptan los cuentos clásicos con los que crecimos de niños sin embargo, si bien amamos ver que sean fieles a las propuestas de sus autores, las parodias o versiones satíricas han tenido un gran recibimiento. Basta con recordar el éxito de Shrek, en 2001 y sus secuelas en las que las princesas dejaron de ser damicelas delicadas en peligro para convertirse en princesas.

Si te gustan las producciones que hacen burla de esos clásicos, las tramas de misterio y el contenido asiático, entonces te encantará Once Upon a Crime. No por nada ocupa el puesto #1 en la plataforma y lo mejor es que es para toda la familia.

Aquí, Caperucita Roja es una intrépida protagonista que debe resolver un crimen mientras se va encontrando con queridos personajes como Cenicienta, quien se convierte en su cómplice y amiga.

“Cuando asiste al baile real con Cenicienta, Caperucita Roja de pronto queda envuelta en un misterio. ¿Podrá resolver el caso antes de la medianoche?”, reza la sinópsis oficial de Netflix.

La trama gira en torno a Caperucita Roja, quien en uno de sus viajes se encuentra con el reino de Clara de Luna, donde viven Cenicienta y sus malvadas hermanastras, con la esperanza de convertirse pronto en la esposa del príncipe. Con un tono general divertido y ridículo, Once Upon a Crime es completamente divertido y su final es igualmente satisfactorio.

Esta cautivadora novela de misterio ha sido muy aclamada y fue nominada al prestigioso premio Premio de los Libreros de Japón. La trama es atrevida e imaginativa y la acción está ambientada en el encantador mundo de los cuentos de hadas.

La cinta es dirigida Yuichi Fukuda y está basada en la novela original Akazukin, Tabi no Tochu de Shitai to Deau de Aito Aoyagi.

El elenco incluye talentos notables como la cantante y actriz Kanna Hashimoto (I Wish, Re/Member), Yuko Araki (Million Yen Women) y la estrella del J-Pop Takanori Iwata.