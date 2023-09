Estas mini series son ideales para ver si estás pensando en hacer un cambio importante en tu vida

Con un extenso catálogo que comprende contenido original y adquirido, Netflix ha sabido mantener a su audiencia satisfecha con su suscripción. Desde doramas de acción, suspenso y romance que muestran la cultura asiática, hasta las series más comerciales como Bridgerton, Stranger Things, The Witcher, Sex Education y You por las que los fans son capaces de esperar el tiempo que sea para nuevas temporadas, la plataforma siempre tiene algo para todos.

Más allá de elegir una producción según el género que te gusta, puedes encontrar también una opción acorde a lo que estás sintiendo en el momento o tus objetivos en vida.

Si ahora mismo estás atravesando por el deseo de hacer un cambio importante, estas son algunas de las series que debes ver (además de que no te tomarán demasiado tiempo).

Mini series para ver si estás a punto de hacer un cambio en tu vida

Desde cero (From Scratch)

Desde cero Con tan sólo 8 episodios, esta mini serie ha causado gran impacto (Netflix)

Una historia de amor que sigue a Amy Wheeler (Zoe Saldana), una estudiante estadounidense que se dirige a Italia y a Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef siciliano con quien inicia un apasionado romance. Las cosas dan un giro inesperado cuando Lino enfrenta problemas de salud y el futuro de la pareja se ve amenazado, obligando a Amy a ser más fuerte.

Esta mini serie de 8 episodios se basa en un libro titulado From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home de Tembi Locke. La autora incluso aportó escribiendo algunos episodios, lo cual garantiza que le inyectó mucho corazón.

El amor a primera vista, la unión familiar, los cambios inesperados que llegan con la vida y el volver a empezar para ser feliz son clave para mantenerte enganchada.

Poco ortodoxa (Unorthodox)

Películas de Netflix sobre hechos reales: Unorthodox Instagram

Una de las mini series más impactantes en Netflix por su trama que gira en torno a romper con las tradiciones de una de las religiones más estrictas y cómo una joven busca su identidad saliendo de ese cerrado círculo en el que creció.

Esty (Shira Haas, “Shtisel”) tiene 19 años y está atrapada en un matrimonio concertado infeliz, atada a las tradiciones de su religión. Un día, con dinero en efectivo y algunos papeles escondidos en su cintura, rompe esa barrera y toma un avión hacia Berlín sola, buscando a la madre que huyó de los Satmar y a su marido alcohólico cuando Esty era una niña.

Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules (Live to 100 Secrets of the Blue Zones)

Vivir 100 años La nueva serie de Netflix revela los secretos de la longevidad (Netflix)

Una mini serie documental de la que todos han estado hablando en los últimos meses. Con 4 episodios de 30 a 45 minutos promete cambiar la forma en la que vives día a día a través de las historias más fascinantes de comunidades más longenvas del mundo.

Éstas son llamadas “zonas azules” y de acuerdo al autor y presentador Dan Buettner, quien colaboró con National Geographic abarcan Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (Estados Unidos).

Sin duda se trata de una producción que te hará reflexionar sobre tus hábitos, pensamientos y la forma en la que te relacionas con otros, lo cual te ayudará en esa transición por la que estás pasando ahora.