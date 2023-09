Esta mini serie de Netflix es un recordatorio de que el pasado y tus circunstancias no te definen

Netflix tiene historias para todos en su amplísimo catálogo que ha nutrido con producciones de todo tipo. Desde los k-dramas donde los amores bonitos imperan, hasta los dramas turcos llenos de intriga y las mini series alemanas que tratan misterios sin resolver

Si bien la intención es pasar un rato de diversión y desconectarse del ajetreo de la cotidianidad a través de maratones de series y películas, algunos de los títulos en la plataforma ofrecen grandes lecciones que se sienten como un abrazo al alma.

Es por ello que hay una producción que se ha mantenido entre las favoritas de la audiencia y que aquí te recomendamos ampliamente: Las cosas por limpiar (Maid).

Las cosas por limpiar Una serie llena de lecci9ones de vida (Netflix)

¿De qué trata Las cosas por limpiar?

Esta miniserie de drama estadounidense está inspirada en el libro autobiográfico de Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (en español literalmente Sirvienta: Trabajo duro, poca paga, y la voluntad de una madre por sobrevivir y publicada con el título Criada).

La trama gira en torno a Alex (interpretada por Margaret Qualley), una madre soltera que hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras busca escapar de una relación abusiva y luchar contra la indigencia para darle una mejor vida a su hija Maddy.

Esta historia no sólo nos da una muestra de la tragedia de las relaciones abusivas y las familias rotas, sino que también revela cómo la burocracia gubernamental complica las cosas. Asimismo explora la fuerza inspiradora e inquebrantable de una madre.

Las cosas por limpiar Una serie en Netflix que no pasa de moda (Netflix)

La inspiración detrás de esta impactante mini serie

El libro en sí sigue la propia experiencia de Stephanie Land trabajando como limpiadora de casas ganando $9 la hora para mantener a su pequeña hija. A los 28 años, Land quería ir a la universidad para comenzar su carrera de escritora, pero quedó embarazada después de salir con un hombre durante cuatro meses; eventualmente, ella y su pequeña hija buscarían un hogar en otro lugar para encontrar refugio lejos de la relación abusiva.

Cuando Land dejó a su pareja, no contó con el apoyo de su familia. Aunque inicialmente se quedó con su padre, ella se fue cuando él también se volvió violento. Ella y su hija terminaron en un apartamento de transición a través de un programa de v viviendas conocido como Sección 8. Para pagar el alquiler, limpiaba casas en el área de Seattle y no recibía paga por enfermedad ni días de vacaciones.

Las cosas por limpiar La historia te atrapará desde el primer episodio (Netflix)

Una historia que deja una gran lección

Una de las cosas que Las cosas por limpiar nos enseña es por qué es tan difícil desenredarse de una relación abusiva. No siempre se trata de manipulación emocional o control coercitivo, a veces los niños, el aislamiento, la falta de recursos, la amenaza de una violencia peor, las creencias culturales y las respuestas institucionales desempeñan un papel que dificulta la salida de una situación abusiva.

A medida que avanzas en los episodios, la historia de Alex se siente como si fuera alguien cercano. Lo que es muy importante es que te liberes de todos los juicios que puedas tener hacia las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso.

Además de esto, la mini serie también es un recordatorio de que el pasado y tus circunstancias no te definen. Tu pasado es algo que sucedió y aunque puede que haya sido malo, no se puede cambiar lo que ya ocurrió. Sin embargo, tienes el poder de crear tu propio destino. Esto significa que puedes elegir qué camino tomar en la vida.