Cynthia Rodríguez no “exagera” ocultando el rostro de su bebé: es importante por esta razón

Cynthia Rodríguez La conductora no muestra el rostro de su bebé (Instagram)

Cynthia Rodríguez dio la bienvenida a su primer bebé junto a Carlos Rivera en agosto y desde entonces ha compartido cómo ha cambiado su rutina y todo lo que ha aprendido de la maternidad; eso sí, siempre sin mostrar el rostro del pequeño.

No es ningún secreto que la conductora siempre ha sido muy reservada respecto a su vida privada, sobretodo cuando se trata de su relación con el cantante. Ahora, ha sido especialmente cuidadosa con su hijo ya que una de sus reglas es no exhibir su rostro para no invadir su privacidad.

Muchos famosos como Camilo y Evaluna han optado por hacer lo mismo con sus hijos, convirtiéndose en blanco de burlas de quienes consideran es una situación “ridícula” por ser figuras públicas. Cynthia no ha escapado de crueles señalamientos y recientemente fue tildada de “exagerada” por la forma en la que reaccionó a la filtración de una foto de su bebé.

Cynthia Rodríguez La conductora anunció la llegada de su primogénito con tierna foto (Instagram)

Filtran fotos del rostro del bebé de Cynthia Rodríguez

En redes sociales comenzó a circular la foto de la madre de Cynthia cargando al pequeño León. Ésta fue compartida por una usuaria llamada Viridiana Mata, quien aseguró “se la mandaron” y “se filtró por error”.

La usuaria también reveló que la conductora le pidió eliminar la imagen ya que no tenía permiso de publicarla pero lejos de comprender la petición, se negó a hacerlo, argumentando que ya estaba en todas partes y era imposible. Asimismo continuó diciendo que el bebé “está precioso”, que “se parece a Carlos Rivera” y que había nacido meses antes de la fecha que la pareja lo hizo público.

Cynthia Rodríguez Ésta fue la publicación de la usuaria que filtró la foto (Twitter)

“Ahora andan desesperados tratando de borrarla por todos lados. Está lindísimo, se parece muchísimo a Carlos Rivera”, escribió en Instagram la usuaria.

“Te quiero pedir un favor, como mamá, ¿me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé? Por seguridad de él. Pero no fue decisión de nosotros comparta, sobre todo por la seguridad de León”, le escribió la conductora.

Hasta el momento, no han emitido mayores declaraciones pero si algo deja claro con su mensaje es que hay razones muy importantes y BÁSICAS por las que se debe respetar su decisión.

Si Cynthia Rodríguez no quiere hacer público el rostro de su bebé se debe respetar

Muchos padres publican historias, fotos y videos de sus hijos en las redes sociales porque están orgullosos de todo lo que hacen y quieren mantenerse en contacto con familiares y amigos.

Sí, los niños son adorables y es inevitable querer mostrárselo al mundo. Especialmente en tiempos en los que la tecnología nos ayuda a mantener actualizados a quienes están lejos, parece una acción bastante el compartir todos esos momentos de los niños. Sin embargo, olvidamos el riesgo que existe en Internet así como el trasgredir su propia privacidad al no poder elegir aún sobre ella.

Cynthia Rodríguez Instagram: @cynoficial (Instagram: @cynoficial)

Quizá los niños no tienen consciencia ahora sobre lo que estás compartiendo de ellos en las redes sociales pero a medida que crecen, esto terminará por afectarlos de una u otra manera. Cosas que parecen tiernas para uno como padre, para ellos puede significar una invasión a su privacidad.

Además, pensando de forma “exagerada” como muchos señalan, las publicaciones de niños en redes sociales pueden ser utilizadas para intimidar. Si Cynthia todo el tiempo es víctima de crtícas y burlas, ¿qué se puede esperar con un niño?