En medio de epidemia de divorcios, Carlos Rivera dedica tema a Cynthia y prueba que existe el amor de verdad

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo que han demostrado que el amor verdadero existe.

Y es que en medio de la epidemia de divorcios que hay actualmente donde famosos como Sofía Vergara y Joe Manganiello se han separado, ellos son un gran ejemplo y están viviendo su mejor momento.

Hace un mes el cantante y la conductora tuvieron a su primer hijo, León, y sin duda él llegó para unirlos mucho más y cada vez se muestran más enamorados.

Carlos Rivera dedica canción a Cynthia Rodríguez tras tener a su bebé y derrite a todas en redes

Recientemente Carlos Rivera estrenó el tema Para Ti, que dedicó a su esposa, Cynthia Rodríguez, y ha hecho suspirar a más de una con él, pues es de los más románticos.

“Justamente la única persona que supo escuchar mi dolor es a quien yo le escribo para ti, podría decir que en lugar de llamarse para ti debería llamarse para cyn porque es para ella, para ella todo porque se merece lo mas grande de este mundo, todo lo que dice la canción”, dijo el cantante, dejando claro que el tema es para su esposa, y haciendo que muchas sientan envidia y quieran un hombre como él.

“Si todos los hombres son iguales por que no son iguales a Carlitos 😭😭😭😭”, “Que impriman más Carlos Rivera y ya 😩”, “Por supuesto que no estamos soportando 😍 necesito un Carlos en mi vida 🥹🙏🏼”, “quiero un Carlos Rivera en mi vida”, “Amo el amor que se tienen los Rivera Rodriguez 💙”, y “Ojala pueda encontrar un amor tan bonito como el de ellos!🧡🥹”, son algunos de los comentarios en redes.

Y es que en medio de tantas separaciones de los famosos este 2023, ellos nos hacen creer en el amor y Carlos Rivera prueba que aún existen los hombres fieles, detallistas y románticos.

“Cuando no hubo nadie que escuchara mi dolor, Cuando vino el frío congelando mi valor, Cuando ya era tarde, Hasta para rendirme, llego tu mirada, Cuando los silencios se apropiaron de mi voz, Y mis sentimientos se olvidaron del amor, Fuiste la esperanza, la que me salvó, Las ganas de vivir a mi me devolvió, Y esto va para ti”, dice parte del hermoso tema.

Además, el cantante reveló por qué ni él ni Cynthia comparten fotos o parte de su relación. “Saben que no compartimos mucho porque protegemos absolutamente el amor, como todo lo más bonito, lo más valioso se guarda porque es mejor, no todo el mundo está preparado para ver la felicidad porque cuando la ven se le envidia y a veces ni siquiera se le entiende, por eso nosotros simplemente amamos y nos amamos y punto, pero en mis canciones está todo”.