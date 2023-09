Cómo cambiará la vida de Yadhira Carrillo tras salida de la cárcel de Collado: condiciones que deberá cumplir

El abogado Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo saldrá de prisión tras 4 años de estar encarcelado, acusado de delincuencia organizada, delitos fiscales, y lavado de dinero.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Gustavo Aquiles Villaseñor, le concedió la libertad al esposo de la actriz debido a su estado de salud.

Y es que Collado, padre de los hijos de Lety Calderón, padece síndrome coronario crónico e hipertensión arterial sistémica y en junio se le practicó un cateterismo para frenar la obstrucción de las arterias y los latidos irregulares.

Te recomendamos: Un torbellino el amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado: una historia de tropiezos y traiciones

Esto tiene a su esposa, la famosa actriz de telenovelas Yadhira Carrillo muy feliz, y según reveló una fuente “está que brinca de la emoción”.

“Ella está que no se la cree, no ha parado de llorar y la invade una emoción indescriptible”, dijeron allegados a la famosa.

Sin embargo, Collado no estará en plena libertad, y deberá cumplir con unas condiciones, cambiando por completo la vida de Yadhira.

Qué condiciones deberá cumplir Juan Collado fuera de la cárcel y cómo afectará a Yadhira Carrillo

Finalmente, Yadhira Carrillo podrá tener a su esposo, Juan Collado en casa, pero deberá cumplir unas reglas y requisitos para ello.

El abogado deberá llevar un brazalete electrónico en el tobillo, no podrá salir del país, deberá entregar su pasaporte, y tendrá que presentarse periódicamente para firmar, sin restricción de circulación en el territorio nacional, y, además, tendrá que pagar una fianza.

#ÚltimaHora🚨| Un juez federal concedió libertad provisional a Juan Collado en el proceso en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.



En unas horas, el abogado de Salinas de Gortari y otros políticos abandonará el Reclusorio Norte con un brazalete electrónico. pic.twitter.com/C5mFkCdIGw — Braulio Luna (@brauliolunan) September 22, 2023

Te recomendamos: Yadhira Carrillo esconde su rostro a causa de una enfermedad y esta es la razón

Antes de irse de la cárcel también tendrá que contratar una empresa para la colocación del brazalete electrónico, e informar al Centro de Justicia Penal Federal, para una audiencia posterior en la que se le coloque el dispositivo.

El abogado no tendrá una libertad plena, pero sí podrá estar en casa con su esposa, y atender mejor su salud, pero esto cambiará por completo la vida de Yadhira.