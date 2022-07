Yadhira Carrillo esconde su rostro a causa de una enfermedad y esta es la razón

Yadhira Carrillo se encuentra atravesando por una delicada situación, pues la actriz reveló que desde que su esposo Juan Collado, se encuentra privado su libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ha experimentado complicaciones de salud que la obligan a esconder su rostro.

Yadhira Carrillo esconde su rostro debido a problemas de salud

La actriz de telenovelas reveló que ha desarrollado una enfermedad debido al estrés provocado por el encarcelamiento de su esposo. Se trata de variaciones en su presión arterial.

En una de sus visitas al centro penitenciario donde permanece Juan Collado, Yadhira Carrillo dijo a los medios de comunicación:

“No estoy muy bien. A raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor ‘Bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, (es) pesado, muy difícil”

Te recomendamos: La historia que demostraría que Yadhira Carrillo se alejó de la actuación por Juan collado

La actriz intentó cubrir su rostro mientras hablaba y explicó la razón por la cual no quiere aparecer en público:

“Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento. No estoy muy linda, pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle”

Te recomendamos: Las telenovelas por las que Yadhira Carillo era la favorita de la pantalla chica antes del escándalo de su esposo

Yadhira afirmó que a pesar de sus problemas de salud, ella continuará apoyando a su esposo mientras está en el reclusorio.

“Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada. Donde él esté estaré siempre y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí”

Te recomendamos: Yadhira Carrillo reacciona a las acusaciones sobre tener privilegios durante sus visitas a Juan Collado en prisión

Además mantuvo la inocencia de su esposo y resaltó que no merecía ser castigado de esa manera.

“Aquí estaremos pagando quizás por todas las cosas terribles que hizo tantísima gente, y que vinieron a agarrar al que no es ni político ni servidor público. El que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos y yo aquí con él de la mano, donde él esté, estaré yo siempre”

Hace poco la actriz dijo en una plática para el programa Sale el Sol que se mantiene leal a su esposo y se siente orgullosa por la manera en que ha enfrentado las cosas.

“Me siento profundamente orgullosa de él, estoy con él siempre, lo acompaño siempre, le cocinamos, le lavamos sus sábanas, le lavamos su ropa, se la llevo. Me siento muy orgullosa de él porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado (...) Es una gente a quien admiro profundamente, a quien amo profundamente. La admiración que siento por él es tan infinita porque lo veo en este lugar tan inmerecidamente”

Juan Collado lleva a cabo su proceso legal por el cual es investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Collado era abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

El pasado 7 de julio se dio a conocer que a pesar de estar preso, Collado adquirió un departamento de súper lujo en pleno centro de Madrid, España.

De acuerdo con El País, hace año y medio, Collado adquirió la vivienda de 233 metros cuadrados, con dos lugares de estacionamiento, situado en el sétimo piso y valuado entre 5 y 5.8 millones de dólares.