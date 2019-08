Yadhira Carrillo reacciona a las acusaciones sobre tener privilegios durante sus visitas a Juan Collado en prisión

Luego de que confirmaran que el abogado Juan Collado permanecería en prisión preventiva, Yadhira Carrillo fue cuestionada por los supuestos privilegios que tiene al visitarlo.

Tras la sentencia, la actriz se mostró tranquila y aseveró que seguirá en espera de las "investigaciones que se tengan que hacer, el tiempo que tenga que ser".

Carrillo se ha mantenido al lado de su esposo en todo momento así como también ha enfrentado los cuestionamientos de la prensa y de quienes aseguran que no tiene que pasar por ninguna documentación rigurosa o que puede entrar con su camioneta o con un carrito de mandado cuando llega al Reclusorio Norte para visitar a su esposo.

"No hay forma de que no puedas entrar si no vienes con la ropa adecuada. No hay manera. Siempre he sido una persona que acata las reglas y no tengo ningún problema con eso. No pueden dejarte pasar sin documentos o identificaciones. No existen los privilegios. Si existieran, no podrían llevar el control que llevan", afirmó la actriz.