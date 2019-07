Juan Collado tiene “algo” en los pulmones, reveló su esposa Yadhira Carillo

La actual esposa de Juan Collado, la actriz Yadhira Carrillo, reveló que su pareja se encuentra recluida en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, tras ser señalado por su supuesto vínculo con el crimen organizado. Indicó que él presenta graves problemas de salud, por lo que pidió ayuda.

Yadhira Carrillo expresó que su marido está “muy delicado de salud” debido a la diabetes que padece, también reveló que tiene “algo”, una especie de complicación en sus pulmones.

“Están viendo ese asunto porque le encontraron en sus pulmones unas manchas, pero ya les daremos un escrito que explicará exactamente qué tiene y qué se le va a hacer”, contó.

Ella dejó en claro que su esposo no tiene privilegios en el centro penitenciario, a pesar de que en diversos medios se ha rumorado dicha anormalidad.

“No podemos tener privilegios, por ahí me decían que, si entro con tacones, pero no, son muy estrictos, no podemos pasar absolutamente nada que no sea beige, dos veces me regresaron las toallas porque eran blancas, etcétera, cosas así, y hay que apegarse siempre a la ley, no puedes buscarte problemas por detalles tan chiquititos”, detalló Yadhira Carrillo.

La reconocida actriz aseguró que por el momento podría regresar a trabajar en las telenovelas, y negó estar pasando por una situación económica complicada. Ella fue una de las ocho personas a las que se bloquearan sus cuentas por su cercana relación con el abogado.

