“La rusa no tiene gracia ni pa’ bailar”, critican a Irina como ‘Aventurera’: quiénes fueron las anteriores

La obra Aventurera es una de las más famosas de México y recientemente, el productor, Juan Osorio, confirmó quién será la próxima actriz que protagonizará la obra.

El productor confirmó que será Irina Baeva, quien sea la protagonista de Aventurera, la nueva Elena Tejero, pues para él tiene “todas las cualidades”.

“Irina va a ser. Ya está, ya casi. Obviamente faltan unos detalles, pero estoy contento, porque creo es una protagonista muy importante para la obra”, dijo aclarando que el cabello rubio será lo que le diferenciará.

Además detalló que el guion fue renovado por Ximena Escalante. “El libreto es muy diferente, está realmente como está el original; entonces va a ser muy bonita la puesta en escena”, dijo a los medios el productor.

Esto ha generado polémica y decepción en las redes, pues los fans y usuarios dicen que Irina “no tiene talento para cantar ni bailar”, y además, es rusa.

“La más odiada de México”, “sin ofender pero no baila y ni gracia tiene será muy bonita y bella pero no la veo como AVENTURERA”, “Ay dios, una rusa de aventurera 🤦‍♀️”, “Antes México elegía más cuidadosamente a sus aventureras, ahora cualquier actriz quieren meter de aventurera jaja”, “esa rusa no tiene gracia ni pa’ bailar mucho menos para cantar”, y “Pues que mal deberían de darle el papel a una mexicana ☹️”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Qué actrices han sido Aventurera a lo largo de los años

La obra Aventurera tiene muchos años, y la primera fue Edith González en 1997, cuando era producida por Carmen Salinas.

Luego, otras actrices como Itatí Cantoral, Niurka Marcos, Ninel Conde, Maribel Guardia, Sabine Moussier, Paty Navidad, Adriana Fonseca, Lorena Rojas, Susana González, y Malillany Marín.

Son muchas las famosas que han protagonizado la obra, pero Edith González y Niurka Marcos han sido consideradas las mejores y más icónicas que han pasado por allí, por su puesta en escena, canto, baile y demás.

Tras la muerte de Salinas, la obra dejó de producirse pero luego Juan Osorio retomó el proyecto y le ha dado paso a nuevas actrices para protagonizar esta obra tan importante.