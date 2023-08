¿Igual que Clara Chía? Irina Baeva y la condición que la ‘aleja’ de las hijas de Gabriel Soto

No es un secreto que la relación entre Geraldine Bazán e Irina Baeva es completamente nula, y es que, desde que se dio a conocer que la relación de la actriz rusa con Gabriel Soto, fue la razón por la que él terminó su matrimonio con la mexicana, la polémica se ha centrado en ellos.

Desde entonces, se ha mirado con lupa, el ir y venir de la nueva pareja, mientras se aplaude la fuerza con que Bazán ha salido adelante luego de su separación con Gabriel Soto, y es que fue ella, quien contó la forma en la que se enteró de la relación de su entonces esposo con su compañera de reparto en la telenovela ‘Vino el Amor’ del Canal de las Estrellas.

Geraldine Bazan junto a sus dos hijas Instagram: @geraldinebazan (Instagram: @geraldinebazan)

Esto no es todo, pues ha sido la madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz Cabrera, quien ha lanzado contundentes mensajes hacia Irina Baeva y Gabriel Soto, incluso, fue ella quien reveló que la actriz, de origen ruso, que tendría prohibido convivir con las hijas del actor, aunque esto se quedó como un simple rumor, la duda se mantuvo.

La relación de Gabriel Soto con Irina Baeva ha sido tan polémica, que incluso estas ‘supuestas’ condiciones se parecen a la relación que tienen Gerard Piqué y Clara Chía con los hijos de Shakira y es que la colombiana habría especificado la española no tenga una relación directa con Sasha y Milán.

La reacción de Irina Baeva sobre su relación con las hijas de Gabriel Soto

Irina Baeva fue cuestionada acerca de lo anteriormente dicho por la ex suegra de Gabriel Soto, Rosalba Ortiz Cabrera, sobre si podía o no convivir con las hijas de Geraldine Bazán, Elisa Marie y Alexa Miranda.

Gabriel Soto e Irina Baeva Instagram: @irinabaeva (Instagram: @irinabaeva)

Su reacción fue tajante y comentó: “Estamos aquí para hablar de nuestro proyecto. Creo que no es el momento de platicar de esas cosas. Como siempre digo, cada vez que me encuentro con la prensa, las cosas que quieran preguntar de mí, por favor, con muchísimo gusto, siempre se los respondo”.

Y se limitó a comentar: “Agradezco su interés en mi opinión, pero, la verdad, es que no tengo nada que comentar sobre las palabras de la señora”.

También te podría interesar: ¡No se aguantó!: Gabriel Soto reaccionó a las declaraciones de su exsuegra

A su vez, Irina Baeva respondió a quienes han puesto en duda su capacidad para convertirse en la nueva ‘Aventurera’ y es que se comenzó a especular que sería ella quien podría enfundarse en el papel de Elena Tejero, razón por la que ha recibido críticas, a lo que respondió.

Irina Baeva Instagram: @irinabaeva

“No he recibido la invitación y ya he recibido críticas. Como siempre dicen, si no quieres ser criticado no hagas ni digas nada. Uno no puede ir por la volteando a escuchar cada palabra que dicen por allá y por acá, sino no estaríamos en esto” y añadió “Ya estoy bastante acostumbrada a esto y con lo que más me defiendo es con mi trabajo”.