¡No se aguantó!: Gabriel Soto reaccionó a las declaraciones de su exsuegra

Madre de Geraldine Bazán. No tiene buena relación con Irina Baeva y no quiere que se junte con sus nietas.

Para Rosalba Ortiz quien es la madre de Geraldine Bazán siempre existió la esperanza de una posible reconciliación de su hija con Gabriel Soto. Para la señora era vital que como familia pudieran permanecer juntos, hasta que apareció Irina Baeva a cambiar el rumbo de la historia.

Recientemente, la exsuegra del protagonista de la telenovela “Mi camino es amarte” volvió a la carga contra el actor quien respondió a sus fuertes declaraciones.

Como una “caricatura” denominó la exsuegra de Soto la relación que todavía mantiene con Baeva.

Por su parte el famoso de los melodramáticos mexicanos dijo: “No me molestan los comentarios de Rosalba. Respeto mucho a mi exsuegra, es la abuela de mis hijas. Mientras nos mantengamos todos con respeto, creo que todo se puede llevar bien. No mantengo comunicación con ella”, expresó Gabriel.

¿Hay un acuerdo?

Según Rosalba Ortiz, sus nietas tienen prohibido estar de cerca con Irina y no pueden compartir ningún momento juntas; menos fotografiarse. La información que se compartió desde ‘Chisme No Like’ es que está confirmando que la madre de Geraldine Bazán no quiere tener ninguna conexión con la que posiblemente será la esposa de Gabriel Soto.

Los seguidores opinaron: “No se puede aceptar ese acuerdo ni la corte aceptaría eso porque si él se casa con ella o es su pareja de años nadie le pueden negar que esté con sus hijas”, “Que enseñen el contrato donde diga que no se pueden tomar fotos juntas, no repitan como loros que la ex suegra también lo enseñe”, son algunos de los mensajes de los cibernautas.

Desde que Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su relación, no han tenido más que conflictos ante la opinión pública. Ambos han llevado una convivencia en pareja llena de rumores y aún se tiene en expectativa si habrá boda este año y cómo quedaría la convivencia de las hijas del artista con su futura esposa.