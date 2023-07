Gabriel Soto tiene estas exigencias para el galán de su hija y lo llaman “hipócrita” por lo que hizo a Geraldine

Gabriel Soto no solo es una de los mejores actores de México, que se ha destacado en novelas como Vencer la culpa, Mi camino es amarte y Soltero con hijas, también es un gran papá.

Y es que el actor ama a las hijas que tuvo con Geraldine Bazán, Elissa y Miranda, y es un padre presente que constantemente convive con ellas, y así lo deja ver a través de sus redes.

Tanto él como Geraldine han sabido separar lo que pasó entre ellos con la crianza de sus hijas y les han dado la mejor y más sana de todas, donde comparten tiempo con ambos.

Y ahora que su hija mayor, Elissa es una adolescente, está comenzando a entrar en la etapa del romance y sus primeros amores y el actor revela cómo lo enfrenta, y no resulta nada fácil para él.

Gabriel Soto habla del primer pretendiente de su hija mayor y qué es lo que le exige

Aunque Gabriel Soto ha tratado de ser lo más comprensivo y calmado, no puede evitar sentir temor por esta etapa que vive con su hija Elissa, pues es la primera vez, y no quiere que su pequeña sufra.

“Voy a ser suegro protector, suegro que voy a apoyar a mi hija, pero ya está en ese proceso, eh, ya está con el tema del niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso. Está un niñito ahí como que, tirándole la onda (…) pero sí ya estamos en ese proceso con Elissa”, dijo el actor.

Además, dijo qué es lo que le pide o exige al chico que pretenda a su hija. “Obviamente parando ojo que sea una persona que la trate bien, que sea un chavo bien, que no esté en las fiestas y todo este tipo de cosas, pero también es parte de la vida y es parte de apoyar a los hijos y de que sean felices”, dijo el actor en entrevista para Despierta América.

Aunque esto es un sentimiento normal en todo padre y lo que cualquiera quiere para su hija, pues todos quieren evitar que las lastimen, muchos lo han llamado “hipócrita”, debido al mal comportamiento que él tuvo con Geraldine Bazán, y lo que la hizo sufrir, y lo han criticado.

“Esto es el colmo del descaro, él pide a un chavo bien cuando él trató de lo peor a la mamá jaja”, “eres un hipócrita Gabriel, no quieres para tu hija lo que tú le hiciste a Geraldine, y ojalá de verdad no lo viva”, “Dios quiera que ningún hombre le haga lo que tú a su madre”, y “mejor que no se tope con un tipo como tú para que no la hagan sufrir, ella no tiene la culpa de tus malas decisiones”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Para Gabriel no hay nada más importante que sus dos hijas y así lo deja ver a través de sus redes donde constantemente les expresa su amor y presume la gran relación que tienen.