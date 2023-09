Estefanía Villareal y las sensuales fotos que muestran su increíble transformación

La actriz Estefanía Villareal, conocida por interpretar a ‘Celina Ferrer’, la mejor amiga de Mía Colucci (Anahí) en la serie Rebelde, no es ni la sombra de la joven de 17 años que en 2004 conquistó corazones representando a la rellenita a quien todos acosaban y burlaban por su cuerpo.

A sus 36 años es una mujer transformada y con 70 kilos menos que la hacen lucir hermosa y elegante, gracias a un estilo de vida saludable que decidió asumir hace algunos años.

Villareal, además de Rebelde, se destacó en varias telenovelas, incluyendo Cuidado con el ángel (2008), Llena de amor (2010) y Un refugio para el amor (2012). También participó en la película Gloria (2014), sobre la vida de Gloria Trevi.

De modelo plus size a más sensual

Por muchos años fue modelo talla plus size, durante los cuales fue y es considerada un ejemplo del movimiento body positive.

La actriz tiene un rostro hermoso que se destacaba frente a las cámaras y eso le valió un personaje en ‘Yo no creo en los hombres’, donde también tuvo que enfrentar burlas por su sobrepeso.

En esta telenovela, la actriz dio vida a Doris, una joven que era víctima de humillaciones por parte de su pareja por tener unas libras de más. Pero durante ese melodrama, que grabó en el 2014, la actriz empezó a perder peso y su cambio se empezó a notar en la pantalla.

“Todas las personas son perfectas y con eso (los estándares de belleza) crean el concepto de que si no eres así no eres guapa, ¡perdón, pero no!”, expresó al portal Las Estrellas.

Con o sin kilos empoderada

Con un millón de seguidores Instagram, Estefanía sigue cautivando los corazones de sus fans. Su carrera como modelo de grandes marcas como jeans Levi’s, Dior, entre otros, está en ascenso.

Asegura sentirse empoderada con o sin kilos de su cuerpo. “No me interesa estar viendo el peso; he de andar en unos 70 kilos, pero no me preocupa, hay que sacarle provecho a lo que uno tiene, por ejemplo, a mí me piropean mucho los ojos”, dijo en 2015.

Estefanía para 2013 decidió hacer cambios en su alimentación y mucho ejercicio para lograr el cuerpo que hoy ostenta. Cuando comenzó este nuevo estilo de vida, la artista comentó que no lo hacía por cuestiones estéticas, sino por salud y por amor a ella.

“Nada se compara con la libertad que nos da el empoderamiento personal. El aprender a amarnos incondicionalmente, dentro de nuestra individualidad y cuerpo. Para mí nunca se trató de una talla o número, sino de amar cada centímetro de mi piel”.

Estefanía comparte imágenes en sus redes sociales con ropa más sensual y entallada, donde se ve espectacular y ha sorprendido a todos sus seguidores en una campaña publicitaria para Dior.