Tunden a Sergio Mayer en redes sociales por “ofender” a Nicola: hasta Wendy Guevara lo calló

La Casa de los Famosos México terminó hace semanas pero sigue dando mucho de qué hablar por la popularidad que ganaron sus participantes. Mientras que Wendy Guevara, quien se coronó como ganadora, ha tenido muchos proyectos en puerta, Nicola Porcella, quien obtuvo el segundo puesto, ha podido limpiar la “mala imagen” que tenía en su natal Perú.

A pesar de que este último ha tenido gran aceptación en México, tanta que incluso se ha mudado al país, para algunos “no merece el triunfo”. En días recientes, Sergio Mayer, quien fuera su compañero en el Team Infierno, desató indignación por una serie de comentarios que hizo sobre el segundo lugar que obtuvo, asegurando que fue “por lástima”.

Sergio Mayer El ex Garibaldi se ha ganado el odio de fans de La casa de los famosos (LCDLF)

Durante una entrevista con Chisme Vip, el ex diputado atribuyó la popularidad de Nicola a ventilar sus problemas dentro del reality, lo cual usó a su favor para conectar con la gente del público. Cabe recordar que en Perú, estos problemas lo llevaron a ser coronado como “el más odiado” pero aquí en México muchos lo señalaron de “incomprendido” y de ser víctima de acusaciones “injustas”.

“Nicola todo el tiempo estuvo hablando de eso, de que nadie lo quería en Perú, de que él aquí nadie lo conocía, que necesitaba dinero para sacar a su familia de allá, entonces eso genera. En México somos muy paternalistas y nos gusta acoger a las personas y apoyarlas, eso generó mucha empatía con el público, yo no podría hacer eso”, manifestó Mayer.

Las declaraciones de Sergio Mayer desatan indignación en redes sociales

Nicola Porcella El peruano ha triunfado en México (LCDLF)

El cantante ya se había ganado varios detractores del público por su comportamiento y comentarios dentro de La Casa de los Famosos. De hecho, muchos pedían que fuera eliminado pues no merecía ganar ni estar entre los finalistas.

Por lo mismo, internautas salieron en defensa de Nicola, asegurando que si él obtuvo el segundo puesto fue porque “jugó limpio”, nunca le hizo groserías a Wendy y mostró verdadero compañerismo. “Se ganó el cariño xque no andaba complotando contra nadie no era envidioso aguanto todos los feos los desaires que le hacían y las groserías de Wendy” el se ganó el cariño de todo su público por eso llegó lejos y usted Sergio ya pasó su tiempo y de plano se le nota mucha envidia”; “Como ya acabo el programa y nadie pela a Mayer se tiene que dar a notar hablando de todo pobre hombre que se ponga a trabajar y ya, Nicola es cierto que muchos no lo conocíamos pero cae bien, es buen persona, tiene carisma, empatía y otras cualidades que otros no tienen y por eso se ganó a la gente

Wendy Guevara sale en defensa de Nicola Porcella

Wendy Guevara y Nicola Porcella Los participantes del reality se han mostrado muy juntos afuera y emocionan a los fans (@lacasafamososmx/Instagram)

Como era de esperarse, Wendy no se quedó callada ante los comentarios de Mayer y con su muy característico sentido del humor lanzó unas palabras para Mayer.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que declaró: “Creo que no es verdad porque pues él tiene su ángel, es buena persona, es buen chico, no creo que nadie gane el tercer lugar, ni el segundo lugar, ni el primer lugar, por dar lástima, claro que no, eso es algo muy feo”.

Internautas apoyaron a la influencer, recordando que Sergio fue grosero con ella en varias ocasiones y que se atrevió a señalar de que “se aprovechó” de su fama en redes sociales, lo cual consideraba “injusto”. Fue durante una conversación con Poncho de Negris que Mayer criticó que la integrante de las Perdidas, sólo está participando en el reality para generar contenido, lo que a su vez le ha beneficiado con los votos.