Wendy Guevara reveló el truco para mantener su vida amorosa en privado

Desde que Wendy Guevara ganó el programa de realidad “La casa de los famosos” su vida ha estado más expuesta porque la fama se incrementó, al punto de que la han vinculado con algunos hombres del medio del espectáculo, pero ella esta semana fue muy enfática al decir que no guarda relación amorosa con ellos.

Este miércoles 6 de septiembre, contó al programa Hoy cómo logra mantener su vida privada lejos de los focos y los flash. Declaró que tiene muchos amores, pero que los esconde para que no se los roben. “Yo no soy tan tonta para salir (al aire) con los hombres que salgo, con los que me veo”, dijo Guevara.

Y enfatizó: ”Nunca los saco en las redes sociales, ni nunca me ven con ellos. Los que salen en las redes sociales y videos son amigos míos, amigos. Con los otros si ando dándome ahí las caricias, pero no soy tan tonta para andarlos exponiendo”, expresó Guevara.

Wendy Guevara y Nicola Porcella Los favoritos de La Casa de los Famosos estarán juntos en una novela (@nicolaporcella12 / @soywendyguevaraoficial /Instagram)

La generadora de contenido también respondió algunas de las preguntas que le hicieron sus fanáticos este jueves 7 de septiembre a través de Instagram. Por supuesto, su vínculo con Marlón y con Nicola Porcella, su gran compañero durante del reality show, fue una de las interrogantes que más le hicieron.

Wendy afirmó sobre Porcella: “Estamos haciendo una amistad, ya no lo he visto, ya habrá un día tiempo de vernos. Pero estamos haciendo una amistad, no, nada de salidas románticas. En la “casa” nos llevábamos muy bonito y todo, pero fue parte de la casa y sigue, porque si lo veo nos vamos a llevar igual”.

Mientras que en relación con Marlon contó que “forma parte de mi vida como todos mis amigos, pero yo ya no hago caso de los comentarios (…) La mayoría de las personas juzgan sin conocer a otras. Yo sé lo que es, la buena persona que es conmigo y lo demás me vale tres hectáreas de...”.

Sobre el rumor de que Sergio Mayer afirmó que el peruano quedó en segundo lugar por lástima rechazó totalmente esto y aseveró que “él tiene su ángel, es buena persona, es buen chico. No creo que alguien gane en segundo lugar, ni tercero, ni primer lugar por dar lástima. No digan eso porque es muy feo y no es verdad”.

Mientras se retocaba el cabello para el gran estreno de su tema Resulta y Resalta este viernes 8 de septiembre, también informó que ya le están pagando el dinero que se ganó en “La casa de los famosos”, es decir, unos cuatro millones de pesos mexicanos.

También explicó que hasta ahora ha sido imposible que todo el team Infierno se pueda reunir, ya que antes de entrar al show cada uno tenía sus compromisos y ahora están dándoles continuidad. Wendy, por ahora, lo que más extraña es estar en su casa en León.