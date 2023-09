Nicola Porcella aclara si es heterosexual o pansexual y el por qué dicen que “ya se le subió”

La orientación sexual de Nicola Porcella fue cuestionada durante los 71 días que estuvo dentro de La Casa de los Famosos ante la amistad que entabló con Wendy Guevara, de quien se pensaba que se había enamorado. Ahora ha aprovechado una entrevista para aclarar su postura en el amor.

El peruano ofreció una entrevista en el podcast ‘Out Of Context con Alexis Moreno’, donde conversó sobre sus preferencias sexuales, luego de haber dejado a más de uno sorprendido al confesar que era pansexual.

“¿Tú crees que yo sé que es pansexual?”, le preguntó Nicola al entrevistador luego de preguntarle.

Esto dijo Nicola Porcella sobre su orientación sexual

Ante las dudas que han tenido sus fans, Nicola aclaró que se trató de una broma con sus compañeros del Team infierno, pues ni siquiera sabe el significado de la palabra.

“Yo me divierto mucho, no tengo tabúes, no tengo problemas con nadie. Soy una persona muy abierta, que respeta mucho, que es algo que debemos aprender. Todos somos iguales, tenemos derecho a lo mismo. Crecí con eso. El tema de la pansexualidad fue un juego que sacamos con Wendy y Apio, ellos me molestaban a mí, y yo me divertía. Pero no lo soy, soy heterosexual”, aclaró.

Sin embargo, mencionó que pese a que le gustan las mujeres no le teme a divertirse con quien quiera.

“Primero está el respeto hacia la persona, hacia el ser humano y cada uno decide lo que quiere ser”,agregó.

¿Se le subió la fama a Nicola?

El novio de México se encuentra en su mejor momento ante la fama que alcanzó por ser el segundo finalista de la casa, pero ahora hay quienes aseguran que la fama se le subió por su comportamiento.

Son distintos los eventos a los que ha tenido que acudir como parte de su agenda de trabajo. Una de ellos fue el pasado fin de semana en San Luis Potosí, donde fans se quejaron de no poder acercarse a él.

Distintos medios de comunicación también expresaron que el galán no respondió a las preguntas que le hicieron, pero ante los señalamientos, él ha decidido defenderse sobre lo sucedido.

“No sé de qué televisora era o de qué programa era, pero me pidió una entrevista saliendo y recibí la orden de que no puedo darle entrevistas a nadie”, dijo.

Y es que Porcella mantiene un contrato de exclusividad por lo que él solo acata órdenes.

“Yo feliz de la vida (dando entrevistas) creo que me conocen, saben la persona que soy. Saben que yo no le niego entrevistas nunca a nadie”, sostuvo.