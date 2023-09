Fans acosan a Nicola y le tocan zona íntima, así reaccionó el famoso

Nicola Porcella ha visto lo bueno y lo malo de haber alcanzado la fama tras su paso por La Casa de lo Famosos y es que pese a ha navegado en un mar de mieles por el cariño que se ganó, también ha tenido incómodos momentos.

El presentador peruano se encuentra en medio de su gira por México y su recorrido inició en el sureste del país, específicamente en Chetumal, la capital de Quintana Roo, y luego en Campeche, Campeche.

El llamado novio de México no ha podido evitar la euforia de sus fans, quienes incluso han perdido el control al momento de acercarse y recientemente, Nicola abordó lo que vivió al ser manoseado por un grupo de señoras.

Nicola Porcella habló del momento en que le tocaron sus partes íntimas

Nicola se ha mostrado agradecido por todo el amor y apoyo que ha recibido tras convertirse en primer finalista del reality, sin embargo, tanto cariño comienza a irse de sus manos, pues tuvo que lidiar con que tocaran sus partes íntimas.

Fue durante un show que lideró en Mérida donde dos mujeres aprovecharon la algarabía de los presentes para tener un comportamiento inapropiado lo cual lo hizo sentir incómodo.

En varios videos que han aparecido en redes sociales se puede ver como desde el momento en que llega e intenta salir es abordado por una gran cantidad de personas, por lo que distintos internautas han exigido que lo cuiden más pues se evidencia la falta de equipo de seguridad.

Sin embargo, el momento más indignante fue cuando una mujer se le acercó mientras él estaba en la tarima e intentó agarrarle sus partes íntimas de manera insistente, por lo que el tuvo que cubrirse con su mano y continuar el show.

@nicolaojitos Nicola en merida estuvo algo fuera de control en las proximas fechas por favor respetenlo y esperemos y la agencia le ponga mas segurida y le den de comer bien aunque la manager diga que no es chef #nicola #elnoviodemexico #viral #nicolaporcella @Nicola Porcella ♬ sonido original - Nicolaojitos

Tras el difícil momento, el peruano se tomó un tiempo para explicar lo sucedido en redes sociales, pues aunque muchos intentaban tomarse fotos con él, ante la multitud y descontrol no pudo hacerlo con todos.

“Disculpen si no me pude tomar fotos con todo el mundo, me pedían los dueños de que tenía que avanzar. Sabe que yo me quiero tomar fotos con todos y se me pone muy difícil, allí hubo un par de señoras que no se portaron muy bonito también, eso ocasionó lo otro. Yo me quiero tomar fotos con todos, no existe persona más agradecida que yo con todos ustedes”, explicó.

Sus seguidoras han exigido respeto y han mencionado cómo ha pasado desapercibida la noticia, por tratarse de un hombre, aseguran que si hubiera sido una mujer, se hubiera creado un escándalo.