Hermana de Nodal se adelanta y publica primera foto oficial del nuevo integrante de la familia

En los últimos días, Christian Nodal ha estado en la mira debido a las expectativas en torno al nacimiento de su primer bebé junto a Cazzu.

La pareja confirmó el embarazo a mediados de abril, en plena presentación de la argentina en la que apareció en medio de sus bailarines con un ceñido traje que enmarcó su pancita. “¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando”, dijo la rapera argentina.

Los rumores de un embarazo estuvieron presentes desde el inicio de su relación sin embargo, debido a que siempre se manejaron con mucha discreción, no había señales claras.

A principios de mayo, Nodal confirmó “por error” durante una entrevista que serían padres de una niña

“Pasa que me gustaría que mi HIJA conozca mi carita sin mis tatuajes. No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña. Pero si es un niño no hay problema”, dijo.

Hermana de Nodal se adelanta y presume a nuevo integrante

Amely González Nodal, hermana de Christian Nodal, ha confirmado por fin la llegada de un nuevo bebé a la familia y hasta compartió las primeras fotografías “oficiales”.

Esto ha sucedido en medio de la expectativa sobre el nacimiento de la primogénita de Nodal y Cazzu, tomando a todos por sorpresa.

La imagen, en blanco y negro, muestra a Amely con un bebé entre sus brazos a quien dedicó la frase: “Amándote mucho”. Posteriormente en sus historias de Instagram compartió otra imagen en la que este aparece acostado boca abajo con la fecha: 08/07/23, lo que desató teorías respecto a si el bebé de Nodal habría nacido hace 2 meses o se trata de “otro bebé”.

¿Quién es el nuevo integrante de la familia?

El bebé que se aprecia en las redes sociales de Amely es su en realidad su hijo por lo que Nodal, además de debutar próximamente como papá, ahora lo ha hecho como tío. La joven de 21 años no es una figura pública por lo que su embarazo lo vivió fuera del ojo público.

Sin dar mayores detalles sobre su debut en la maternidad, la hermana del intérprete de regional mexicano compartió dichas imágenes para celebrar los dos meses de su primogénito.

Entre los comentarios resalta el comentario de Cristina Nodal, madre de Nodal: “¡Mis amores bellos! ¡cuánto los amo mi rein! ¡Besotes a mi rey chiquito mi amor!”, se lee.

Seguidores de la joven también expresaron que “ya serán la parejita”, haciendo referencia a que será un hermano y amigo de por vida para la bebé de Nodal. Por supuesto también estuvieron quienes expresaron que “ahora esperan con ansias” el otro nacimiento pues la cuenta regresiva ya ha iniciado.

Fue durante un concierto en Chicago que el intérprete de Botella tras botella espera que llegue a mediados de septiembre.

Nodal celebrará su paternidad borrando sus tatuajes

En mayo, Christian desató una lluvia de comentarios en redes sociales cuando anunció que borraría todos los tatuajes que se ha hecho en su rostro, los cuales ya han sido bastante controversiales. Esto sería con el fin de que su hija lo conozca sin ellos.

“El punto de los tatuajes es más que nada que me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo mis tatuajes. Voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto y pasa que me gustría que mi hija me conozca, conozca mi carita. Ya pasó esa etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”, señaló.