“No la representa”: El gesto de Karol G con Ferxxo por el que aseguran que ella es la que manda

Karol G y Ferxxo de a poco le han ido dando riendas sueltas al amor, pues cada vez son más las apariciones que hacen juntos, pese a que no presumen su amor en redes sociales. La pareja se ha encargado de confirmar la relación a través de los mensajes que se envían en sus distintas presentaciones y tras verlos como se apoyan juntos en cada una de ellas.

Tras más de un año de rumores de una posible relación, fue en junio cuando los tortolos confirmaron su romance al dejarse ver tomados de la mano en uno de los conciertos que Salomón Villada Hoyos, verdadero nombre del Ferxxo, realizó en el Kaseya Center de Miami.

Desde entonces han ido soltándose cada vez más frente a las cámaras y ahora fueron captados saliendo de un establecimiento en Nueva York donde muchos criticaron el romance.

Karol G y las razones por las que aseguran que Ferxxo no la representa

La Bichota apareció tomada de la mano del reguetonero frente a un grupo de fanáticos, mientras los efectivos de seguridad le habrían las puertas del vehículo para abandonar el lugar.

Para la cita ambos lucieron looks combinados con tonalidades neutras, aunque el agregó en sus hombres un suéter en color rosado, color que no fue bien visto para los internautas, a lucir más “femenino” que ella.

Y es que para muchos Feid no representa a la originaria de Medellín e incluso han hecho crueles comparaciones con el personaje Cantiflas, por su parecido. Además de exponer que no hay química entre ellos y hasta mencionar que la artista lucía más feliz con Anuel AA que con su actual pareja.

Hay quienes mencionaron que es ella la que manda en la relación pues en el video se podía ver como lo llevaba de la mano, mientras él iba unos pasos más atrás, por lo que le pidieron que se busque a un hombre que realmente vaya con ella.

“No hacen pareja para mi, no veo química”, “La pareja más dispareja él con su bozo de cantinflas”, “Pero el hombre parece ella que va adelante protegiéndolo a él como un ceniciento”, “No me gusta el para ella! Lo noto como impuesto, ella si está enamorada, sólo percepción”, “Él no la representa”, han comentado.

Pese a las habladurías ellos viven su romance y según ella misma dejó claro en su tema ‘Mi ex tenía razón’, Ferxxo si le da su lugar como pareja.