Karol G canta con pequeña fan de 7 años, pero le recuerdan que “no es un concierto para niños”

Karol G está deleitando a todos sus seguidores a lo largo del mundo con sus conciertos, incluyendo a una niña de 7 años, declarada como fan, que fue a verla en su más reciente presentación en Nueva Jersey.

La colombiana no se hizo la vista gorda ante esta especial visita y la incorporó con ella en el escenario para regalarle un momento inolvidable que quedará para siempre guardado en su recuerdo, el cual además conmovió al resto de los presentes.

Karol G se encuentra en el mejor momento de su carrera | (Instagram)

No es la primera vez que Carolina Giraldo, su nombre real, demuestra que se lleva bien con los más pequeños, pues ha dejado ver en las redes sociales su faceta como tía enamorada y además ha revelado en varias ocasiones que uno de sus sueños más grandes es ser mamá.

El emotivo momento de Karol G con una niña en el escenario

El MetLife Stadium fue testigo de uno de los gestos de humildad y simpatía más lindos de Karol G, cuando se percató que una niña de 7 años estaba entre los asistentes a su show y decidió subirla al escenario.

Esto sucedió después de verla cantando Mamii, por lo que no se aguantó y le pidió que la acompañara, mostrándose ambas emocionadas. Incluso hasta entonaron juntas el coro de la canción, desencadenando muchos aplausos y gritos en los presentes.

No obstante, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con el gesto de la oriunda de Medellín, no porque quisiera tener un gesto con la infante, sino porque sus shows de Mañana será bonito Tour no son ser aptos para niños. Tanto por la letra de las canciones, bailes y vestuarios, los consideraron apropiados para alguien de esa edad.

“¿Y la madre de esa niña la llevó sin problemas?”, “Hay que entender que el reggaeton NO es para niños”, “Todo muy bonito... ¿pero qué hace ella ahí”, “Caro, te adoro, pero no deberían ir los niños a tu show”; le escribieron a la famosa en internet, pero no se pronunció.