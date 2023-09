Este drama turco fue prohibido en su país pero Netflix lo rescató y es uno de los favoritos

Netflix ha apostado fuerte por las producciones internacionales que incluye los famosos k-dramas, doramas y dramas turcos con los que ha atraído la atención de la audiencia. El idioma no ha sido una barrera en ninguno de los casos pues es a travpes de historias envolventes y diferentes que mantienen al espectador atento de principio a fin.

Específicamente la industria del entretenimiento en Turquía se ha convertido en un importante actor en la escena internacional, siendo el segundo país con mayor volumen de producción de telenovelas, después de Estados Unidos. Sus producciones son tan exitosas que se ven en más de 100 países y se traducen en más de 50 idiomas.

Serie turca Fue cancelada en su país de origen y rescatada por España (Netflix)

En América Latina, las telenovelas turcas han tenido gran aceptación gracias sobretodo entre el público femenino gracias a sus temas universales y emocionalmente resonantes como el amor, la familia y la amistad. Además, suelen ser aptas para todas las edades, lo que permite que las familias puedan disfrutarlas juntas.

Si bien la mayoría se ha mantenido lejos del escándalo, en 2020 surgió una propuesta que terminó siendo prohibida en su propio país y por tanto, limitada a ser expuesta en otros países. Se trata de If Only (traducido como Si lo hubiera sabido), el cual fue rescatado por Netflix España, adaptado y llevado a Latinomérica para convertirse en uno de los favoritos en la plataforma.

¿Cuál fue el problema detrás de la serie?

Originalmente If Only, fue pensada para ser emitida en Turquía, país de origen de su creadora Ece Yorenc pero después de quejas por las autoridades turcas sobre un personaje homosexual, Netflix canceló la serie. Por fortuna se tomó la decisión de llevar su producción a España y adaptar su historia al país.

“Debido a un personaje gay, no se concedió el permiso para filmar la serie y esto es muy aterrador para el futuro”, dijo al sitio web de cine turco Altyazi Fasikul, según el Financial Times.

If Only debía contar la historia de Reyhan, una madre de gemelos infelizmente casada, que de repente es transportada 30 años atrás, a la noche en que su marido le propuso matrimonio. La guionista aseguró que no hubo escenas de sexo gay ni contacto físico entre el hombre gay y otros personajes por lo que consideró la situación “exagerada”.

¿De qué trata Si lo hubiera sabido?

“Emma es una treintañera que se siente decepcionada de su matrimonio de una década con Nando y de su situación familiar. Le parece que su vida ha perdido el brillo... Atrapada en una rutina sin romance ni emociones, se da cuenta de que, si pudiera volver atrás en el tiempo, rechazaría la propuesta de matrimonio de su marido, así que decide divorciarse de él. Unos días después, cuando va a ver un inusual eclipse lunar con sus amistades, una falla en el tiempo la envía de regreso a 2008. Su mente de treinta años está atrapada en su cuerpo de veinte. Ahora, la vida le da la oportunidad de reevaluar quién era y quién desea ser, con la clara ventaja de saber lo que le depara el futuro”, se lee en la descripción de Netflix.

La versión española está protagonizada por Megan Montaner, Miquel Fernández y Michel Noher, dejando buenas impresiones en el público.

Para muchas mujeres ha sido impresionante el planteamiento de querer retroceder el tiempo para no cometer los mismo errores y cómo esto cambiaría drásticamente la vida que llevan ahora. Y es que si bien esto implicaría no caer con la persona equivocada, podrían perder a otros seres queridos como los hijos que procrearon y que aman.

Esto opina la gente:

“Woo me la veré porque amo mis hijos pero de verdad si me gustaría retroceder 10 años atrás y con el conocimiento que se ahora y no cometer tantos errores y aprovechar de mis estudios”; “Me gustó, de repente es un poco sosa, pero al final creo que ya tenemos un destino aunque cambiemos el escenario y algunos personajes estaremos donde debemos estar”; “Increíble cómo desearíamos no cometer ciertos errores pero no haberlos cometido, muchas cosas buenas que tenemos ahora no serían posibles”, expresan quienes ya la vieron.