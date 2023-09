Alicia Machado reveló cómo fue golpeada por José Manuel Figueroa mostrando que debes dejar relaciones tóxicas

Alicia Machado es una de las modelos y conductoras venezolanas que se ha destacado en su participación en diferentes reality shows en México.

La famosa, quien además fue Miss Universo en 1996, se encuentra participando actualmente en el reality Secretos de las indomables, y recientemente hizo una sorprendente confesión sobre su vida amorosa.

Y es que Machado reveló que fue víctima de violencia física por parte de un actor y cantante mexicano, José Manuel Figueroa.

Te recomendamos: Alicia Machado volvió a cortar con Christian Estrada, ¿esta vez sí será la definitiva?

Alicia Machado revela cómo fue víctima de violencia física por parte de José Manuel Figueroa

Alicia Machado y José Manuel Figueroa fueron novios hace tiempo, pero su relación no funcionó y terminaron, y aunque en ese momento no se supo detalles, ahora hizo una gran confesión.

Durante un episodio del reality Secretos de las Indomables, la famosa no solo reveló que fue víctima de violencia física por parte del cantante, sino que detalló cómo fue.

“Yo tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel y yo coincidimos en algun momento de la vida, si José Manuel Figueroa. Un tipo exageradamente violento, a mi nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás, el hombre que golpea y violenta física y mentalmente a una mujer es una enfermedad, el que está enfermo es él, no eres tú”, dijo la famosa.

Y sobre el momento violento reveló “estábamos lavando un plato una cosa y le digo ‘oye de verdad necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en la Ciudad de México y de repente el cuate, que además tiene una mano de este tamaño se voltea y me vuela una cachetada pero de la nada. Yo ruedo, me pegó con la pared de la cocina y me quedó en shock... Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas con una bota , dijo la ex Miss Universo.

Alicia reveló que quedó en shock y tomó la mejor decisión que pudo, y fue irse de la casa en la que vivía con él. “Esto nunca lo había hablado, pero ya me vale madre porque cuantas veces mas me va a amenazar de muerte. Hace este episodio en mi cumpleaños yo agarro un vuelo y me voy al día siguiente a Venezuela, me voy a casa de mi mamá, me voy para mi cuarto y me quedé encerrada, mi mamá me dice hija qué te pasa, y yo nada yo tenía moretones por todos lados, yo no quería que nadie me los viera”.

Al hablar de esta experiencia se mostró conmovida al contar que su papá cuando llegó a su casa le vio los golpes y se angustió por lo que le había sucedido.

“Mi papá llega a la casa que me ve y me dice qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó dime y yo le dije a mi papá”, dijo la modelo y actriz, muy conmovida.

Alicia dejó ver la importancia de irnos donde nos maltratan y no quedarnos allí, ni seguir soportando la violencia física ni psicológica.

Te recomendamos: ¿Qué hacía Maribel? Esta fue la reacción de los familiares de Julián Figueroa tras su muerte

José Manuel Figueroa desmiente haber golpeado a Alicia Machado

Sin embargo, José Manuel Figueroa desmintió a Alicia Machado este viernes y aseguró que él estaba planeando una fiesta sorpresa para ella, pero ella se puso celosa al ver que él hablaba por teléfono “de forma sospechosa”.

Incluso dijo que fue ella quien lo golpeó a él, por lo que él le pidió terminar la relación y le pidió que se fuera de su casa y ella “se puso como loca”.

Sin embargo, no es la primera vez que acusan al cantante de violencia física y de hecho le han advertido a su novia, también venezolana, Marie Claire Harp, que huya de esa relación.