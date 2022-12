Alicia Machado habla sobre los excesos que vivió tras ganar Miss Universo: “Era un desastre”

Con apenas 19 años de edad, la modelo y actriz venezolana Alicia Machado alcanzó la fama mundial, el éxito y la fortuna tras alzarse con la corona del certamen Miss Universo en 1996.

Sin embargo, aunque ganarse el título de “la mujer más hermosa del mundo” le trajo reconocimiento y cantidades de dinero exorbitantes, no todo fue idílico tras la competición.

De hecho, la exreina de belleza atravesó una época oscura a causa de los excesos en los que cayó y las adicciones que desarrolló tras su repentino ascenso al estrellato en plena juventud.

Alicia Machado se abre sobre la oscura época que vivió tras Miss Universo

Al respecto, Machado se abrió sin pelos en la lengua en una reciente entrevista con Lucho Borrego para el programa ¡Siéntese quien pueda!, transmitido por la señal de UniMás en Estados Unidos.

“Fui cabrísima loca, yo era un desastre. Desde los 17 como hasta los 25 años, candela con burundanga, yo era terrible. Me gustaba la fiesta… muchos (excesos)”, recordó en la emisión.

La intérprete confesó que, en ese entonces, también llegó a consumir sustancias ilícitas. “El perico (cocaína) nunca lo he probado, porque además tengo un tema con ese tipo de drogas”, dijo.

“Pero sí tuve temas de anfetaminas, pastillas para adelgazar, tuve una época en la que bebía mucho (alcohol), como todos”, admitió la famosa con ahora 46 años de edad.

Al preguntarle si fue por rebeldía, la artista replicó: “Amor, yo con 18 años tenía casi un millón de dólares en mi cuenta bancaria, siendo la mujer más hermosa del mundo, en Estados Unidos”.

De esta manera, Machado dejó claro que no fue un tema de rebelión a las etapas que había vivido, sino de que la fama y las riquezas la deslumbraron siendo una jovencita inexperta.

Tras reflexionar sobre su alocado estilo de vida al límite, la actriz de Juego de mentiras entiende mejor a jóvenes de orígenes humildes que caen en estas situaciones o “aceptan ciertas cosas”.

“Sé cómo trabaja el diablo, el diablo trabaja por necesidad”, manifestó la empresaria, quien ahora dice que “se ha estructurado en la vida” y es una mujer “independiente” que “lo tiene todo”.

No obstante, la madre soltera de Dinorah, una joven de 14 años, reconoció en la plática que sí le gustaría tener una pareja:”Sería como la ultima pieza del lego que me falta por completar”.

Aunque durante la charla dejó claro que no es ni ha sido nunca una mujer “tan alcanzable”; sin embargo, afirmó que “eso no tiene nada que ver con moralidad ni nada, así me criaron”.

Hay que destacar que no es la primera vez que habla sobre su vida tras ganar Miss Universo 1996. En el pasado, se ha abierto sobre los malos tratos que recibió y trastornos alimenticios que padeció.