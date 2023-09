¿Todavía hay amor? Erik Rubín confesó su ‘razón’ para seguir viviendo con Andrea Legarreta

El 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron con la noticia de su separación, algo de lo que, más tarde, la conductora hablaría de forma emotiva con sus compañeros del programa de Televisa. ‘Hoy’.

Con una emotiva despedida, la pareja, que parecía ser una de las más sólidas del espectáculo en México, anunciaba la triste decisión de separar sus caminos, dejando abierta, la posibilidad de, en algún punto, volver a retomar su amor que duró casi 23 años y dejó a sus dos hijas Nina de 16 y Mía de 18 años.

“Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado!Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo(nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…”. Escribieron en redes sociales con un video donde se les ve en caminar en una tarde por Central Park.

Andrea Legarreta y Erik Rubín Instagram: @andrealegarreta (Instagram: @andrealegarreta)

A pesar de estar separados, la pareja se ha mantenido unida y en distintas ocasiones, ambos han mostrado su apoyo por el otro, tal es el caso de la reciente muerte de Isabel ‘Chabelita’ Martínez, donde el cantante también compartió una despedida para quien fuera su suegra.

Todo esto se suma, a la reciente participación de Erik Rubín y Andrea Legarreta a la obra de teatro ‘Vaselina’, donde actuaron juntos en la famosa puesta en escena.

Erik Rubín reveló por qué sigue viviendo con Andrea Legarreta

Erik Rubín reveló en una reciente entrevista para el programa de Paty Chapoy ‘Ventaneando’ que aún seguía viviendo en la misma casa junto a Andrea Legarreta, algo que sorprendió a muchos, pues ambos anunciaron su separación desde febrero y en mayo, el músico habría adelantado que se mudaría muy pronto.

Su confesión despertó la curiosidad, por saber si en realidad la pareja se estaba enfrentando a una separación o bien, estaban dándose una segunda oportunidad para enmendar su amor.

Andrea Laegarreta y Erik Rubín Instagram: @andrealegarreta (Instagram: @andrealegarreta)

De esta forma, el cantante de ‘Cuando Mueres por Alguien’, reveló la razón por la que todavía no se muda de la casa donde vivía junto a Andrea Legarreta: “No es una separación, es una transición. Es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos” y luego de añadir que incluso dormían juntos y de ‘cucharita’ reveló su próximo paso: “Han pasado muchas cosas, y ahorita no he dado el paso, pero parece ya próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver cómo estamos como pareja”.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre la estancia de Erik Rubín en la ‘misma casa’?

Andrea Legarreta, por otro lado, en una entrevista pasada, comentó que ambos se encontraban en una especie de ‘experimetento’ y que ambos están atravesando una etapa de transición por su separación.

Eso sí, la conductora agregó y enfatizó que no se trata por un conflicto de intereses como repartición de bienes ni nada parecido a lo que otras estrellas han pasado con sus ex parejas.