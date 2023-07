La relación entre Erik Rubín y su suegra Isabel Martínez: así la despidió

A la actriz y conductora de televisión Andrea Legarreta se le vino el mundo abajo la noche de este domingo 30 de julio: falleció su madre, Isabel Martínez, a los 81 años. A través de su cuenta en Instagram, al artista le contó a todo el mundo el dolor desgarrador que siente, por supuesto, las muestras de cariño y apoyo no tardaron en llegar.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto. (...) Ay mamita me duele el corazón!! Cómo juntar esos pedazos?? Nos faltó TANTO!! Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia… Me quedo con la tuya… Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo… Siempre nos faltará tiempo contigo amorcito lindo”, fueron parte de las líneas de amor sublime que Andrea le dedicó a Isabel, en medio de su desconsuelo.

Andrea Legarreta La actriz se mostró muy dolida y destrozada tras la muerte de su madre (@andrealegarreta/Instagram)

Hasta ahora se desconoce cuáles fueron las causas de muerte de Martínez, y si tenía algún problema de salud previo del que se estuviera quejando en los últimos días. Ella culminó su vida el mismo día en el que celebraba 57 años de matrimonio con Juan Legarreta, padre de sus tres únicos hijos: Mauricio, Juan Carlos y Andrea. “Chabelita”, como le decían de cariño, no logró abrir el regalo de aniversario que el dejó su esposo. La hallaron acostada en su cama.

Sherlyn González, Angelique Boyer, Maribel Guardia, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Lupita Sandoval y Carlos Rivera, entre otros artistas no dudaron en extenderle las condolencias. Pero quien corrió primero hacia la actriz fue su exesposo Erik Rubín, con quien convivió por 20 años, hasta este 2023 cuando anunciaron su separación, también por las redes sociales.

Así despidió Erik a su suegra

En la noche de este domingo, Erik le brindó unas declaraciones al periodista Edén Dorante a la salida de un show, pues estaba impactado con el fallecimiento de su exsuegra. “¿Qué les puedo decir, queridos, pues qué les puedo decir?, precisamente voy a ver cómo está la situación, obviamente es algo difícil para todos (...) Fue una persona muy amada por todos un momento complicado, hermanito era una persona muy amada, muy entregada, una persona muy especial para todos”, comentó antes de partir a apoyar a Andrea y sus hijas.

Pero a través de su cuenta en Instagram también se pronunció: “Siempre vivirás en nuestros corazones amada #Chabelita”. El mensaje lo acompañó con una foto de ambos abrazándose.

Sin embargo, hace unos cinco meses atrás se rumoró que el exTimbiriche no era del agrado de sus exsuegros, en especial de “Chabela”, pues ellos estaban conscientes de que la haría sufrir. Sin embargo, esto no se confirmó. Lo que si es seguro es que él no dudó en tener palabras bonitas para Isabel.