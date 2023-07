Fue el pasado domingo 30 de julio, cuando la actriz y presentadora del programa matutino ‘Hoy’ de Televisa, Andrea Legarreta, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, dio a conocer que su madre Isabel Martínez había perdido la vida. Pero fue hasta un día más tarde cuando reveló la causa de muerte de Doña Chabela.

Andrea Legarreta revela cómo murió su madre Isabel Martínez. / Foto: Instagram (@andrealegarreta/Instagram)

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!!”, escribió Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta revela cómo murió su madre Isabel Martínez

Sin embargo, solo tuvieron que pasar un par de horas para que en una nueva publicación, Andrea Legarreta diera a conocer la causa del deceso de su madre Isabel Martínez, donde también reveló que partió al cielo el día que ella y su padre cumplían 57 años de casados

“El regalo que nunca vio… Mi mami se fue justo el día que ella y mi papi cumplieron 57 años de casados… Todas las mañanas mi papi se levanta 5am para ir al gimnasio y ayer dejó sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que al levantarse ella lo viera… Mis hermanos y yo, dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de nosotros 5 y ella no respondió… Le llamamos y ella, no respondió… Eso nos inquietó… Mi mami era muy madrugadora… Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y… La encontró recostada en su cama… Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz… “, escribió la conductora de ‘Hoy’.

Erik Rubín reacciona a la muerte de su exsuegra

Por otro lado, Erik Rubin compartió su pesar con respecto a la muerte de su exsuegra y abuela de sus dos hijas, Mia y Nina Rubin Legarreta, “¿Qué les puedo decir, queridos, qué les puedo decir? Voy a ver cómo está la situación. Obviamente fue algo difícil para todos, pero qué les puedo decir. Fue una persona muy amada por todos. Es un momento complicado. Era una persona muy amada, muy entregada, muy especial para todos. Ahorita voy a atender a mi familia, que es lo más importante”, dijo el protagonista de la obra ‘Timbiriche’ para el canal de Eden Dorantes.