“No es de Marc”: acusaron a Nadia Ferreira de infiel por querer proteger a su hijo

El día del padre se convirtió en un día muy especial para Nadia Ferreira y Marc Anthony, cuando anunciaron la llegada de su primer bebé que, más tarde, sabríamos que se trataría de un pequeño varón del que aún se desconoce cuál fue exactamente el nombre que eligieron para él.

Las teorías apuntan a ‘Maxim’, pero otros han mencionado que la pareja ha decidido nombrar ‘Marc Anthony’ a su pequeño, quien cargaría el nombre artístico de su padre y podría ser el encargado de seguir su legado musical, y es que el cantante de origen puertorriqueño, habría optado por este nombre en su debut, para no ser confundido ni comparado con el mexicano Marco Antonio Muñiz.

Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian la llegada de su primer bebé juntos Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Aun así, en medio de especulaciones y teorías, lo único que queda es esperar que la pareja decida compartir más detalles de su pequeño, pues hasta el momento, solo han sido algunas historias y fotografías a través de su cuenta de Instagram, mostrando parte de su habitación, algunos juguetes y otros objetos como exclusivas cobijas y carriolas.

Fue hace un par de semanas, que en la red comenzó a difundirse un rumor que acabaría directamente con la tranquilidad que había mostrado la pareja, comentando ¿Cuál es la razón de que Nadia Ferreira no muestre a su bebé?

También te podría interesar: ¿Niño o niña? Ludy Ferreira revela por ‘accidente’ el secreto de su hija y Marc Anthony

Nadia Ferreira desata la peor de las especulaciones

En redes sociales comenzó a difundirse una noticia que escandalizó por lo fuerte que es, en la que, algunos aseguraban que había sido Jennifer Lopez la que había comenzado a advertir a Marc Anthony que su hijo con Nadia Ferreira no era de él hasta el punto de llevarlo a hacer una ‘prueba de ADN’.

La historia no terminó ahí, pues también ‘aseguraron’ que la modelo paraguaya había sido ‘descubierta en una infidelidad’ y que, desde entonces, no había dejado de pedir perdón a Marc Anthony, ahí no termina la controversia, pues dicen que no muestra a su bebé porque ‘no se parece al cantante’. Además, se suma que esto pudo derivarse de los intereses de JLo por la ‘herencia’ de sus hijos.

Nadia Ferreira y Marc Anthony La pareja está unida por su nuevo hijo (Instagram: @nadiaferreira)

Esta noticia, ya ha sido desmentida por otros usuarios, defendiendo a Nadia Ferreira y la privacidad que ha buscado para su bebé, lo que le ha traído esta polémica sin fundamento, solo porque la paraguaya ha decidido proteger a su pequeño y no mostrarlo ante el público.

También te podría interesar: Para que JLo no se enoje: Marc Anthony y Nadia habrían elegido este nombre para su bebé

La importancia de proteger la privacidad de los hijos en redes sociales

Nadia Ferreira no ha sido la única famosa en querer mantener privada la identidad de su bebé, solo hay que recordar a estrellas como Rihanna o Kylie Jenner, que también han actuado de la misma forma, solo que, a excepción de la reina de belleza, no han sido señaladas de una manera tan brutal.

La modelo se ha sentado a hablar con los medios sobre su etapa maternal, con el embarazo y después del mismo, mostrando su emoción por recibir a su primer bebé y presumiendo el apoyo que tiene de su madre.

Sin embargo, este instinto de protección hacia su bebé, le ha traído una fuerte polémica sin fundamento todavía de la que, hay que entender, que lo único que hace es proteger a su bebé.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Exponer a los más pequeños a redes sociales puede resultar perjudicial si no se hace con el debido cuidado, pues están expuestos al acoso, violencia, bullying y otros contenidos nocivos.

Fue el Wall Street Journal el que nombró a esta práctica como ‘Sharenting’ uniendo las palabras ‘share’ (compartir) y ‘parenting’ (crianza) y explicó los riesgos que implica mostrar a los niños en redes sociales. “Se están dando casos de fotografías que se toman de niños para manipular su imagen, sustituir su cara para ponerla en el cuerpo de otra persona desnuda, pornografia simulada o acoso”