Papá hace todo para acercar a su hija a Taylor Swift: su hazaña estremeció a todos

Cincuenta y dos fechas y 20 estadios (tan sólo en Estados Unidos), 10 álbumes, 44 canciones y tres horas y media de concierto es lo que hace al Eras Tour de Taylor Swift, una de las giras más ambiciosas de los últimos tiempos. Comenzó el 17 de marzo en State Farm Arena en Glendale, Arizona y hasta ahora, cada concierto de Swift representa 13 millones de dólares en ingresos.

La cantante nunca había llegado a la Ciudad México con una gira por lo que esto ha sido un evento histórico para los llamados Swifties que finalmente han podido y podrán disfrutar de su música en vivo.

No es extraño que desde que se anunciaron los boletos, estos se agotaran en cuestión de segundos pues además, no pisaría otros estados como suele suceder.

Por supuesto, es bien sabido que el público mexicano, cuando se trata de conciertos, son los más animados y dispuestos a dar todo para demostrarle a sus artistas favoritos el apoyo y la calidez con la que serán recibidos.

En las últimas horas han surgido videos de los asistentes en los que se puede ver el impresionante despliegue de luces, escenarios, coreografías del show montado por Taylor Swift. En cada uno de ellos se puede ver también la emoción de los Swifties, quienes no dejaron de bailar, cantar y llorar al tiempo que lucieron sus outifts y “friendship bracelets” inspirados en ella.

Lamentablemente el panorama no ha sido el mejor para muchos pues entre estafas y el no haber podido conseguir boletos, se quedaron afuera.

Papá hace lo imposible por conseguir un boleto para su hija

Dentro de los videos que han circulado en TikTok, un papá llamó la atención de todos pues hizo hasta lo imposible para cumplir el sueño de su hija de quince años, quien no consiguió boleto para ver a su artista favorita.

“Tengo nada más una hija que se llama Samantha de quince años. Entonces me dijo que no quería fiesta de XV porque quería cumplir su sueño venir a un concierto de Taylor Swift. No conseguí boleto en la plataforma, busqué por todas las formas posibles y no lo he podido conseguir. Estoy deseserado porque es mi única hija y la verdad quería cumplirle su sueño por eso hice este cartel pidiendo ayuda porque están agotados”, explicó el señor Samuel a Milenio Noticias.

Sosteniendo una pancarta en la que se leía: “Soy un papá desesperado. Un boleto o pierdo a mi hija”, Samuel estuvo a las afueras del Foro Sol, recinto donde se llevó a cabo el concierto, con la esperanza de cumplir el sueño de su hija. “Ojalá que otros papás estén desesperados consigan un boleto”, dijo.

Viral Papá consigue boletos para su hija (TikTok Milenio)

Taylor Swift es el sueño de muchas niñas y el amor de papá puede mover montañas. Fue así como Samuel logró lo que parecía imposible.

“Estaba desesperado, déjame decirte que dormí cuatro horas. Yo tengo una hija, es hija unica y no quiso XV años porque quería un boleto para el concierto. Durante este tiempo en las plataformas no conseguí sala de espera, no me he acerqué con la reventa porque quería hacer las cosas bien, estaba desesperado, estuve más de 6 horas aquí...y ¿qué crees? hay gente que de verdad todavía entre nosotros podemos hacer mucho con un sueño y mi hija está dentro del concierto”, declaró unas horas más tarde tras volver a ser interceptado.