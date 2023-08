Taylor Swift y los 5 errores que cometieron fans en su primer concierto, ¡para que no los cometas tú!

Taylor Swift La famosa comenzó con su gira The Eras Tour en México este jueves (Amy Sussman / @lelepons/Getty Images / Instagram)

Taylor Swift llegó a México y este jueves 24 de agosto ofreció su primer concierto de su gira The Eras Tour en el Foro Sol , en la Ciudad de México.

A través de las redes sociales circularon miles de videos de fans que asistieron al concierto y quedaron maravillados tanto con su talento, como con su humildad.

Y es que la famosa hasta detuvo el show para agradecerla a sus fans mexicanos por tanto amor y aseguró que siempre había querido cantar en México, llevándose los aplausos.

Sin embargo, hubo algunos errores que cometieron los fans en el concierto y te vamos a decir para que no los cometas si vas a los días restantes de su gira que serán este 25, 26 y 27 de agosto.

Errores que cometieron los fans en el primer concierto de Taylor Swift y debes evitar cometer

No lleves peluches para lanzarle

Algunos fans suelen llevar objetos o peluches como el del Dr. Simi, para lanzar al escenario, y muchos cometieron el error de hacerlo, pero es algo que debes evitar pues está prohibido.

Y es que Taylor Swift le teme a este tipo de objetos cuando se los lanzan al escenario, y en Estados Unidos, quienes le han lanzado objetos al escenario son “expulsados” del concierto, así que mejor evítalo.

NO ESTOY SOPORTANDO 😂



Chequen cómo inició el primero de los 4 conciertos de Taylor Swift en México. Hasta Taylor se sacó de onda. Nada, nada como los fans mexicanos. 🇲🇽 pic.twitter.com/kM2Wg363lJ — Sopitas (@sopitas) August 25, 2023

No uses mochilas, cangureras o sombrillas

También objetos como mochilas, cangureras, cámaras profesionales, sombrillas, o cualquier accesorio que obstruya la vista están prohibidos.

Así que, si no quieres que no te dejen entrar, o que te expulsen del concierto, es mejor que no lleves ninguno de estos objetos.

No tomes mucho líquido durante el concierto

Otro error que debes evitar cometer es tomar mucho líquido tanto antes de ir como ya en el concierto pues te darán ganas de ir al baño y eso te puede hacer perder gran parte del espectáculo.

Y es que muchos se quejaron que por ir al baño tuvieron que hacer filas kilométricas y esto los hizo perderse de gran parte del concierto, y muchos hasta dijeron que para la próxima usarán pañales para no moverse y no perderse nada.

No luzcas ropa o disfraces que obstaculicen la vista

Es normal que muchas personas quieren llevar disfraces o ropa extravagante para los conciertos de Taylor Swift, pero quien lleve este tipo de prendas que obstaculicen la vista no podrán entrar.

De hecho, muchos tuvieron que quedarse fuera del foro y escuchar el concierto desde afuera por esta razón, así que ve con tu mejor outfit, pero sin obstaculizar la vista de nadie para que no tengas problemas.

Llegar tarde

Por supuesto otro error y de los más graves es llegar tarde al concierto, pues tendrás que hacer una fila inmensa y te perderás gran parte del concierto y lo más emocionante, la apertura.

Así que mejor sal con mucho tiempo de anticipación y evita pasar horas en la fila y hasta escuchar el concierto por fuera.