¿Se olvidó de Wendy? Marlon Colmenarez coqueteó con esta famosa y le llueven las críticas

Aunque Marlon Colmenarez y Wendy Guevara han expresado tener únicamente una amistad, los fans no le perdonan al venezolano coquetear con otras famosas en redes sociales.

Y es que desde que se dieron a conocer públicamente, esta unión ha estado en tela de juicio debido al rechazo de la audiencia que lo considera “tóxico”, “interesado”, “aprovechado” y “maltratador” en las veces en las que se le vio compartiendo juntos.

De hecho, se especuló que en el pasado hubo interés romántico entre ambos, pero los internautas afirman que es solo para sacar provecho de su fama y la fortuna que ella está acumulando. Recordemos que en La Casa de los Famosos le dio un beso en los labios a su amiga mientras le colocaba un ramo enorme de rosas en las manos cuando fue a visitarla.

Marlon Colmenarez coquetea con otra famosa y se gana críticas

Este repudio colectivo ha ido creciendo con el paso del tiempo y es que ahora se ha notado el interés de Marlon Colmenarez por otras famosas que no son Wendy Guevara.

Por ejemplo, Karely Ruiz compartió un video donde baila sugerentemente frente de un automóvil, a lo que él no pudo resistirse y comentó la publicación con un emojis que connotaban la expresión de enamoramiento.

Marlon Colmenarez coqueteó con Karely Ruiz El modelo no se aguantó en redes sociales (@karelyruiz/Instagram)

“Ya (Wendy) sabe que me encanta”, escribió Colmenarez para defenderse después de que le cayeran encima todos los detractores.

Tiempo atrás ella misma aseveró que no dejaría esta amistad por la presión pública, defendiéndolo de todos para mayor decepción de los fans.

Wendy no dejará a Marlon, prefiere que la dejen de seguir sus fanáticos a dejar al striper 😫 pic.twitter.com/WMG2ilQRCb — Lo + viral (@VideosVirales69) August 23, 2023

“De verdad discúlpenme, p.ero ahí está un botón que dice ‘deja de seguir’, no me importa, de verdad, hermanas, y lo digo en buen plan y lo digo de buena onda porque no les voy a hacer caso. No me quiero deprimir, ayer me sentía bien triste por eso, porque dije: ‘¿Por qué ching***?!’ (…) ¿Dónde .dice ‘si votas por Wendy tienes derecho a decidir con quién sale y con quién no? Eso es una tontería”, dijo.