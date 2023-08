Acusan a Marlon de “maltratar” a Wendy Guevara tras salir de LCDLF por este video: “aléjate de él Wendy”

Luego de pasar unos días con Nicola Porcella, Wendy Guevara ha estado ahora con su supuesto novio Marlon Colmenarez, y así lo han presumido en las redes.

La famosa influencer que ganó la primera edición de La Casa de los Famosos México ha estado de fiesta y de paseos con Marlon, pero esto no tiene a sus fans muy felices.

Y es que lo tachan de “interesado”, “aprovechado”, y ahora de “maltratador” luego que circulara un video en las redes en el que parece que están discutiendo en público.

El video por el que dicen que Marlon “maltrata” a Wendy Guevara tras salir de LCDLF

Wendy Guevara ha estado pasando tiempo con Marlon Colmenarez y así lo han presumido ambos en sus redes sociales, donde incluso ella dejó claro que él la ha estado llevando y acompañando a las entrevistas y programas.

Sin embargo, la noche de este miércoles circuló un video en las redes en la que se ve a Marlon y Wendy en lo que parece una discusión, donde él le muestra algo en el celular y parece reclamarle y ella tiene cara de extrañada y no le responde, solo mira el teléfono y a él.

Por este video, dicen que Marlon está “maltratando” a Wendy, y solo está con ella por interés por su fama, y su dinero, especialmente ahora que se llevó 4 millones de pesos.

“Le estaba diciendo q no le llego la transferencia!”, “Da rabia como el la trata y que ella no se de cuenta y diga que se llevan así, ese tipo se ve que es un vividor”, “A Marlon lo único que le preocupa es perder esos millones, nada más😪”, “por favor aléjate de él Wendy, no te trata bien”, “Creo que ella le tiene miedo vean como su cuerpo se aleja poco a poco”, y “él es un maltratador y aprovechado, pobre Wendy”, fueron alguno de los comentarios en redes.

Sin embargo, en la noche del miércoles y madrugada del jueves, Marlon presumió que estaba con Wendy y ella se mostró tranquila y hasta sonriendo con él.

Además, ante las críticas ella salió a defenderlo en redes hace unos días y dijo “Ya sé de todos los chismes, ya sé de todo, no hay pe*o, ustedes saben que soy solterísima y saben que, qué hago, ustedes saben que yo puedo andar con el hombre que yo quiera. “Mis amigos pueden andan con el que quieran, yo les he dicho que hasta el día que yo diga ‘este es mi novio’, ahí yo tengo que respetar o me tiene que respetar, mientras que cada quien co** con quien quiera, no hay pe**, por favor”.