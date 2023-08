“Le tiene miedo”: Gestos de Wendy Guevara junto a Marlon alertan a fans y aseguran que le quita su brillo

Wendy Guevara ha causado gran revuelo desde que salió de La Casa de los Famosos, no solo por haberse convertido en la ganadora, sino también por la relación que mantiene con el modelo Marlon Colmenarez quien no es del agrado de sus amigas y tampoco de sus fans.

Pese a las advertencias y criticas que le han realizado a la integrante de ‘Las Perdidas’ ella continua a su lado y se les ha visto juntos compartiendo en sus actividades diarias y hasta laborales de la ahora famosa, lo que ha causado gran indignación.

Y es que los internautas aseguran que Wendy deja de ser ella cuando está con él al punto de verse intimidada y opacada. Es por ello que Maryfer Centeno, grafóloga y creadora de contenido, ha analizado sus gestos tras el último en vivo que realizó la pareja.

Esto dijo Maryfer Centeno de los gestos de Wendy Guevara

Han sido muchos los que han acusado al venezolano de utilizar a Wendy para lucrarse y hacerse famoso, pero él ha salido a desmentir dichas habladurías acompañado de ella. Esto luego que Paola Suárez, amiga de Guevara asegurara que le habían pagado por aparecer en el reality show.

“Paola fue con Gustavo Adolfo y hoy me enteré que dijo que yo era un prostituto y Wendy le pagaba. Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín…con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que la Chiquis entró a la casa (de los Famosos México), de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido. Porque pensaron que la Chiquis saliendo, me iba a dejar de hablar”., dijo Marlon.

Ante el evidente enojo del bailarín, Centeno se encargó de analizar sus gestos resaltando su enojo pero también el apoyo y lealtad que le brinda Wendy.

“Creo que Wendy es absolutamente leal y que le guarda muchísima condicionalidad a Marlon (...) Ella coincide con todo lo que él dice...Lo que me queda claro es que tiene una expresión de enojo, incluso la mano esta en un semi puño”, mencionó la grafóloga.

Sin embargo, fueron los internautas los que resaltaron como Wendy lucía totalmente opacada al lado de Marlon.

“Yo conozco esa mirada y es amenazando lo sé viví con un narcisista ella le teme y se achica basta ver su actitud con el y con Nicola”, “ella le tiene miedo”, “No se ve la wendy, que no se deja se ve sumisa”, “Es neurótico, manipulador, narcisista”, “Le quita todo su brillo, no es ella misma cuando está con él”, han comentado.