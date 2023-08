Miley Cyrus se reconcilia con su pasado: así ha aprendido a soltar y perdonar(se)

Después de revelar la pesadilla que vivió al lado de su ex novio, Liam Hemswroth con Flowers, Miley Cyrus ha soltado Used to Be Young, un nuevo bombazo con el que ha dejado a todos reflexionando.

Esta vez, la cantante no ha se ha ido contra nadie sino que ha mostrado su lado más sincero y vulnerable con una letra con la que se pide perdón por los errores que cometió en su pasado y que la llevaron casi a tocar fondo.

Según reveló, escribió la canción hace más de un año mientras trabajaba en su álbum Endless Summer Vacation, cuando más incomprendida se sentía pero la dejó en pausa.

“Estas letras fueron escritas hace casi 2 años al comienzo de mi ESV. Fue en un momento en el que me sentí incomprendido. He pasado los últimos 18 meses pintando una imagen sonora desde mi perspectiva para compartirla con ustedes. Ha llegado el momento de lanzar una canción que pueda perfeccionar para siempre. Aunque mi trabajo ya terminó, esta canción seguirá escribiéndose todos los días. El hecho de que permanezca inacabado es parte de su belleza. Esa es mi vida en este momento… inacabada pero completa”, escribió en una publicación.

Miley Cyrus Video de 'Used to be young'

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que en el video teaser aparece con una camiseta que tiene la imagen de Mickey Mouse, haciendo alusión quizá, a sus años como “niña Disney”.

Miley fue estrella infantil Disney al protagonizar la icónica serie Hannah Montana y aunque siempre fue muy querida por todos, las cosas no terminaron bien con el gigante del entretenimiento.

Miley Cyrus confronta su oscuro pasado

Muchas ex estrellas infantiles tuvieron que lidiar con demasiados problemas a su corta edad. Estos han quedado documentados en diferentes generaciones de estrellas, como sucedió con Drew Barrymore, Lindsay Lohan o Macaulay Culkin, todos grandes talentos que se vieron inmersos en excesos y por tanto, vetados de la industria y señalados por todos por mucho tiempo. El caso de Miley no fue diferente.

La cantante sorprendió a sus seguidores adolescentes en 2010 cuando apareció con una imagen que rompía con todas las reglas de “una estrella Disney”, comenzando con el video musical sexualmente cargado Can’t Be Tamed, además de We Can’t Stop, en donde también hacía referencia al uso de sustancias. En el video de la canción Wrecking Ball también hace movimientos explícitos por los que fue muy señalada.

Miley Cyrus La cantante hizo estallar el escándalo con videos como Wrecking Ball

Según se ha revelado, en aquel entonces, en el área de marketing de Disney se prohibió volver a hacer promoción alguna relacionada a Miley. “No bromeo cuando digo que al DÍA SIGUIENTE después de que esto cayó, Disney nos hizo cancelar TODO lo que estaba conectado con Miley Cyrus. No reproducir radio. No mencionarla. NADA”, dijo José Mendoza, según Mirror UK.

Miley Cyrus casi toca fondo y tras varias polémicas, enfrentó sus adicciones y decepciones amorosas. Sin embargo, sigue sanando su corazón.

¿Qué dice la canción de Miley Cyrus?

“La verdad es a prueba de balas. No hay forma de engañarte, no me visto igual. Yo y quien dices, yo estaba ayer. Hemos tomado caminos separados. Dejé mi vida rápido. En algún lugar del pasado. Porque eso es para perseguir autos. Resulta barras abiertas, conducir a corazones rotos y yendo demasiado lejos

“Sé que solía estar loca. Sé que solía ser divertida. Dices que solía ser salvaje. Yo digo que solía ser joven. Me dices que el tiempo me ha cambiado. Está bien, he tenido una buena racha”.

El poder de soltar, reconciliarte con tu pasado y perdonar(te)

Flowers Miley Cyrus es un éxito con cada canción que lanza.

Todos podemos mirar hacia atrás y sentir arrepentimiento o dolor por los errores o las decisiones que hemos tomado. Nadie es perfecto. La vida es un viaje en el que vamos tomando diferentes caminos, algunas veces correctos y otras veces equivocados.

“Esta canción trata sobre honrar quiénes hemos sido, amar quiénes somos y celebrar quiénes seremos. Me siento orgulloso al reflexionar sobre mi pasado y optimista al pensar en el futuro”, destaca Miley.

Todos nos hemos arrepentido y hemos querido castigarnos por las cosas que hemos hecho sin embargo, no debemos permitir que nuestros errores nos atormenten por siempre. He ahí la importancia de aprender a soltar y perdonarnos.

Necesitamos poder decir adiós a las decisiones del pasado y avanzar hacia el futuro sin unirnos demasiado íntimamente a nuestro pasado. Mientras no repitamos las mismas elecciones, ¿por qué deberíamos seguir castigándonos y condenándonos?