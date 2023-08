“Ni uno se salvó”: los Montaner presumen sus vacaciones por Japón y los critican por su aspecto

Luego de meses de mucho trabajo y también éxitos, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez empacaron sus maletas y emprendieron rumbo a Japón para pasar sus vacaciones de verano.

Los esposos aterrizaron en la nación nipona a mediados de agosto y no han dudado en compartir los vistazos de su romántico viaje con sus seguidores a través de las redes sociales.

“Sacamos a pasear el amor hasta Tokio”, escribió el cantante en una publicación en Instagram para revelar que estaban de vacaciones por la capital japonesa el pasado 16 de agosto.

“Ella y yo comprobamos que el hogar del amor es el corazón que construimos juntos…”, agregó el intérprete junto a fotos de ambos a las afueras del famoso Palacio Imperial de Tokio.

Ricardo Montaner y su familia están viviendo unas vacaciones de ensueño en Japón | (Instagram: @montaner)

Su paseo de pareja rápidamente se tornó en algo mucho más familiar cuando se les unieron su hija, Evaluna; su yerno, Camilo, y su nieta Índigo, quienes estaban en el país por un concierto.

Desde su reunión, los cinco han protagonizado gratos momentos en unidad. Tal como el que vivieron cuando visitaron el TeamLab Planets, un museo inmersivo de arte digital en Tokio.

“Camilo y Evaluna, aprovechando nuestras vacaciones, nos invitaron a venir a acompañarlos a sus conciertos en Tokio. Estamos viviendo días hermosos”, contó en un post el 18 de agosto.

“Anoche, nos abrieron especialmente este hermoso parque… Lo que vivimos allí, no lo vamos a olvidar jamás”, agregó junto a fotos de la experiencia. “Dios es extremadamente hermoso”.

La más reciente aventura la tuvieron en la famosa ciudad de Kioto. El clan recorrió el milenario templo Kiyomizu-dera, en donde no dudaron en retratarse para inmortalizar la vivencia.

Ricardo Montaner y su familia son criticados en su viaje a Japón

De nueva cuenta, el famoso de 65 años no hesitó en compartir atisbos del paseo. A través de su perfil en Instagram, publicó este 22 de agosto una serie de postales tomadas en el lugar.

En las primeras dos imágenes, las parejas aparecen posando sin Índigo. En el resto de la galería, había desde fotos de la arquitectura del templo hasta selfies de Marlene y Ricardo.

Tal como era de esperarse, la publicación rápidamente se llenó de elogios y buenos deseos, pero también de una avalancha de críticas a los Montaner por su aspecto en las instantáneas.

Y es que “ni uno se salvó” de los ataques de los haters por su apariencia durante el paseo por Kiyomizu-dera; sin embargo, el más atacado por los usuarios fue el cantante de Vida de rico.

“¿Por qué no se arregla mejor Camilo? Ese corte no le luce, no se arregla la barba”, juzgó uno sobre el colombiano. “¿Y el esposo de tu hija sigue con ese bigotito tan ridículo?”, opinó otro.

“Los zapatos de la pareja joven nunca pero nunca los lavan. Sorry”, dijo un tercero sobre Camilo y Evaluna. “¿Tu señora no se puede depilar las cejas?”, preguntó un cuarto de Marlene.

“Camilo no esperó que Luna terminará de desarrollarse”, apuntó un quinto. Asimismo, un sexto criticó a Ricardo Montaner apuntando: “¡Qué comparta el bótox con la esposa!”.

No obstante, ante la ola de críticas, también hubo usuarios que salieron defenderlos y callaron a los detractores por sus opiniones burlonas sobre la imagen de los Montaner.

“Un montón de gente sufriendo que si por los zapatos que si por las cejas que si por el bigote y un montón de tonterías y ellos pasándola genial en Japón”, escribió una seguidora.

“¿Qué necesidad de meterse con el cuerpo de una mujer hecha y derecha, que es madre? Resentimiento y envidia. Si lo q busca es dar gracia, no tuvo éxito”, replicó otro.

Mientras, un último reflexionó en el post: “No puedo creer la cantidad de comentarios tóxicos en contra de la apariencia de la familia. Qué corazón tan podrido debe tener esa gente…”.