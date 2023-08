Lety Calderón perdona a Juan Collado y se alegra del reencuentro con sus hijos: “Fue emotivo verlos juntos”

La actriz Leticia Calderon es ejemplo de aplomo, humildad y fortaleza. Tiene una carrera brillante en la actuación y es una madre dedicada y luchadora, a quien le tocó sacar adelante a sus dos hijos sola, uno de ellos con Síndrome de Down.

Pasó por uno de los momentos más difíciles que puede pasar una mujer, su esposo y padre de sus hijos, Juan Collado, la abandonó sin decir nada para irse con la actriz Yadhira Carrillo hace algunos años.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Lety Calderón contó que Juan de pronto se fue sin avisarle, que ella estaba operada de las rodillas cuando entró al cuarto y vio que ya no estaban sus cosas personales. “Se fue como las chachas, ¿me entiendes? Sin decir adiós ni nada”, manifestó.

“Me paré me acuerdo como a las 8 de la noche (…) me paré en muletas para el baño y ya no estaban sus cosas. Esa es la realidad. Y le dije a mi muchacha, a Lucy, ¿oye cuándo se llevó las cosas el señor? ‘Ayer en la tarde, ayer lunes’ (…) Te lo juro por la vida de mis hijos que así fue”.

La actriz dijo que entendía que en las relaciones el amor a veces se acaba, pero que lo más doloroso de la situación es que Juan Collado no le hubiera dicho nada y “finiquitado” la situación, reseñó Infobae.

“Ese es mi dolor con él. Yo no hubiera tenido ningún problema si él me hubiera dicho ‘oye ya no te quiero’, o ‘sí te quiero, pero me encanta la parranda’, o ‘me gusta alguien más... adiós’”, manifestó.

Juan lloró al ver a Luciano y Carlo

Yan han pasado unos cuantos años de ese momento, Leticia hizo su vida al lado de sus dos hijos y con uno de los logros más importante, convertir a Luciano con Síndrome de Down en un hombre independiente y a Carlo en una persona de bien.

Por su parte, Collado se casó con Yadhira Carrillo, está condenado a 20 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y el pasado 3 de junio su vida dio un giro, fue trasladado de la cárcel a la emergencia de un hospital por su grave estado de salud.

“Se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria trivascular- con lesiones intermedias, la de mayor significancia en el segmento medio de la ‘DA’ del 70%-; es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos”, indicó la familia del abogado en un comunicado.

Hace una semana, Collado fue operado de la cervical y Leticia Calderón llevó a Luciano y a Carlo para un reencuentro padre e hijos.

“Fue muy emotivo (ver el reencuentro), los dos estaban muy felices de verlo, Juan lloró”, contó la protagonista de la serie de Netflix Madre en Alquiler a las cámaras de Despierta América.

“Yo ya lo perdoné”

En un gesto de perdón, Lety precisó que sus hijos y ella “lo único que queríamos era abrazarlo y mostrarle nuestro agradecimiento. Los niños le cuentan cosas, Carlo le canta, le platicamos sobre los viajes que hemos hecho juntos”.

Explicó que Collado sigue hospitalizado y que “está bien dentro de lo que cabe” tras ser sometido a una operación en la cervical. “Salió bien, afortunadamente, y la recuperación son varios meses”.

Leticia Calderón dejó claro que no guarda rencores en su corazón y que le estará eternamente agradecida a Juan porque le dio la dicha de ser madre.

“Desde la segunda semana que él se fue, yo ya lo perdoné. No me gusta cargar ese sacó tan pesado y como siempre lo he dicho, siempre le voy a tener un cariño especial porque es el papá de mis hijos, porque me permitió ser mamá”.

Destacó que el abogado, pese a estar en prisión “me apoya en todo lo que yo le pido”.