¿Qué es queer bating? la polémica detrás de la nueva película de Bad Bunny

Cassandro es la nueva película dirigida por el ganador del Oscar, Roger Ross Williams, que fue presentada en el marco del Sundance Film Festival este 2023 y ahora estará disponible en Amazon Prime Video.

La cinta está protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, quien interpreta al carismático luchador Saúl Armendáriz. Este nació en El Paso, Texas y abrió caminos entre México y Estados Unidos en la lucha libre amateur en la década de 1990.

En la historia también se trata su compleja relación con Felipe, su interés amoroso interpretado por Bad Bunny. El cantante dijo a la revista People sobre las escenas con Gael: “Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, así que cuando me pidieron [besarlo], dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieran’. Creo que fue muy genial; no me sentí incómodo”, dijo.

En redes sociales ha circulado una imagen de la cinta en la que Benito y Gael comparten un beso, algo que dividió opiniones en las redes sociales.

Como el primer luchador abiertamente gay, Armendáriz enfrentó la homofobia y discriminación, tanto dentro como fuera del cadrilátero. Lejos de darse por vencido, su resistencia lo convirtió un ícono para la comunidad LGBTQ+.

“Me quedé totalmente impresionado por su historia”, mencionó a People el director Roger Ross Williams. “Él unfó en una industria ctrionservadora, y lo hizo como su auténtico yo. Aprender a aceptarse a uno mismo es un gran tema en Cassandro y así como lo es para toda la comunidad queer, así que me inspiró mucho esa historia”, reveló.

¿Qué es queer bating?

Aunque esta película retrata el camino de Cassandro para desafiar las convicciones machistas de la lucha libre profesional con su identidad única, para muchos hacer hincapié en el beso de García Bernal y Bad Bunny es aprovecharse de la comunidad LGBTTTQI+.

El “queerbaiting” es una técnica de marketing que pretende atraer y seducir a personas de la comunidad con promesas de representación en un producto del entretenimiento sin que necesariamente cumplan con lo que ofrecen.

Si bien la representación siempre será importante, las críticas y cuestionamientos están en que la industria aprovecha las emociones de las personas LGBTQ+ para promocionar su contenido.

La exploración de la sexualidad es un camino difícil para muchas personas por lo que verse reflejados en sus ídolos puede ser una motivación e impulso a aceptarse y que sean aceptados por otros. Sin embargo, el uso indebido de esta técnica publicitaria es lo que se conoce como “queerbaiting”.

Especialmente Bad Bunny ha sido un ejemplo de esto pues nunca ha dicho que sea queer, y aún así se vende como tal a través de acciones como besar a uno de sus bailarines en el escenario o posar en revistas con ropa de mujer. Muchos han acusado al intérprete de Titi me preguntó de aprovecharse de la comunidad para agregarle un valor más impactante a su espectáculo y vender. Aunque al final, su carrera también se ha centrado en romper los estereotipos de masculinidad en América Latina.