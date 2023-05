¿A Kendall Jenner le incomoda Bad Bunny? Aseguran su lenguaje corporal delata rechazo a su novio

Kendall Jenner y Bad Bunny siguen sorprendiendo con su supuesto noviazgo y es que mientras muchas personas no entienden cómo fue que terminaron juntos, ellos han sido captados en varias ocasiones como algo más que amigos.

Recientemente estuvieron presentes en el partido de playoffs de los Lakers contra Golden State Warriors e incluso lucieron atuendos coordinados. La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 27 años, y el cantante de “Tití Me Preguntó”, de 29, fueron fotografiados juntos muy animados durante el partido.

Jenner vistió una camiseta sin mangas blanca y una falda con animal print con botas hasta la rodilla con estampado de serpiente a juego y una chaqueta de cuero negra, mientras que Benito lució una chaqueta de cuero con una camisa blanca abotonada, jeans negros, una gorra negra, lentes de sol negros y zapatos blancos con estampado de serpiente.

La pareja fue fotografiada conversando muy de cerca y en un momento, Bad Bunny incluso puso su brazo en el asiento de Jenner. Según información de una fuente a PEOPLE, las cosas “el asunto entre ellos va cada vez más enserio”

“Son muy lindos juntos. Kendall está feliz. Es un tipo divertido. Muy caballeroso y encantador. A ella le gusta su vibra. Es muy tranquilo”, dijo la fuente al medio. También señaló que “fue un comienzo lento, pero ahora pasan casi todos los días juntos (...) Él sale con sus amigos y ella con los de él. Ahora es más una relación”, agregó la fuente. “Kendall no sale con nadie más. A ella realmente le gusta”.

Incomodidad a la vista

De acuerdo con la especialista en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, Kendall Jenner parece sentir ciertqa incomodidad junto a Bad Bunny. “Las piernas de Kendall van del lado contrario de Bad Bunny. Las piernas de Bad Bunny son las que se acercan a las piernas de ella. Con los ejes del cuerpo, los pies dicen dónde realmente quieres estar. Ahora, quiero que veas el rostro de incomodidad que hace en algunos momentos. Todo el tiempo la distancia proxémica se vuelve una distancia personal, no íntima por eso es que ves que en ningún momento los cuerpos se están realmente tocando sino que hay distancia entre ellos”, asegura la especialista,

Y continúa: “Él se ve mucho más interesado que ella lo cual puede ser un tema circunstancial pero ve este rostro: es un rostro como de sorpresa, como si hubiera recibido algo que le sorprendió, que no le gustó y ella a pesar de ser condescendiente, en ningún momento grosera, sí que queda muy claro que la persona más interesada, al menos en este momento se llama Bad Bunny y no Kendall Jenner”.

¿Cuándo comenzó el romance?

Los rumores estallaron en febrero, cuando fueron vistos saliendo del mismo restaurante de Los Ángeles. Según TMZ, la pareja estaba en una cita doble con Hailey y Justin Bieber.

“Fueron presentados por amigos. Se mudó a Los Ángeles hace unas semanas y compró una casa”, compartió la fuente. “A ella le gusta y se divierte. Es diferente de los chicos con los que salió en el pasado. Es muy encantador”.