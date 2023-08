Kendall Jenner rompe el silencio sobre su relación con Bad Bunny

Kendall Jenner y Bad Bunny sorprendieron hace unos meses con sus salidas románticas a restaurantes donde intentaban pasar desapercibidos, aunque sin mucha suerte, pues todo apuntaba a que estaba naciendo un nuevo amor entre ellos. Ahora la inesperada pareja comienza a darle riendas sueltas a su relación al aparecer en distintos eventos y mostrarse amorosos.

Luego de la ruptura de Kendall con el basquetbolista Devin Booker, no le cerró las puertas al amor por lo que ahora se ha visto bastante ilusionada con el reguetonero boricua, quien también luce bastante enamorado de la modelo.

Los fans de ambos siguen sin creer que son pareja, al tener mundos bastantes diferentes e incluso el boricua solía presentar problemas al momento de hablar en inglés. Sin emabrgo, esto no ha sido un problema para ellos y finalmente la hermana de las Kardashian rompió el silencio sobre su noviazgo.

Esto dijo Kendall Jenner sobre el amor

Aunque en un principio los rumores apuntaban a que la relación podría tratarse de solo marketing, por el lenguaje corporal de ella junto al conejo malo, Kendall decidió romper el silencio y acordar como se encuentra sentimentalmente.

“Yo amo mucho y amo sin límites. No me gustan las despedidas, y lucharé para no tener que decir adiós. Siempre lucharé por las relaciones. He sido así desde que era pequeña, aunque era tímida y, a veces, muy cerrada. Además, no me doy por vencida en nada. Algunas personas no están dispuestas a encontrarse conmigo en ese nivel. Pero está bien. Prefiero hacer eso que cerrarme ante algo y no dar la oportunidad adecuada”, dijo Jenner durante entrevista para Harper’s Bazaar.

Bad Bunny y Kendall Jenner felices en el concierto de Drake en Los Ángeles me da como 100 años de vida pic.twitter.com/pC5cKyuyvg — Dangelo | Intermitentes 🔺 (@1ntermitentes) August 14, 2023

Benito y Kendall confirmaron su unión hace unos días al ser captados besándose en un concierto de Drake, en el Kia Forum, de Inglewood, California, el pasado fin de semana.

Aunque anteriormente ya se les había visto en conciertos, partidos deportivos y restaurantes, esta se trataba de la primera vez que se mostraban cariñosos públicamente.

Los fans de Bad Bunny no les ha caído nada bien el romance con Jenner pues aseguran que ha cambiado su estilo y que ya no cuenta con la misma “sazon” que estaba acostumbrado a presumir en sus temas, que se posicionaban dentro de los primeros puestos musicales.

Lo cierto, es que la pareja parece estar disfrutando su romance sin temor a las criticas.