¿Se arrepintió?: Bad Bunny explicó cómo se sintió después de arrojar el celular de una fan

Bad Bunny empezó el 2023 con una polémica que le llevó a cerrar sus redes sociales y pausar su carrera musical. El cantante puertorriqueño recibió millones de críticas tras arrojar el celular de una fanática, mientras se tomaban una fotografía.

El incómodo momento sucedió a inicios de enero cuando el artista se encontraba disfrutando de sus vacaciones en República Dominicana. Al salir de una discoteca, una fan se acercó para tomarse una foto, sin embargo, la reacción del ‘Conejo Malo’ no fue la mejor, pues tomó el celular de la joven y lo arrojó en dirección al mar. Esta acción desató la furia de los internautas, quienes bombardearon de insultos y críticas al artista, al no disculparse con su fan.

Tras cinco meses, Bad Bunny habló de la polémica y cómo se sintió por lo que hizo.

“Me encanta ir a la República Dominicana, y yo saludaba, ‘¡Qué tal!’, por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo”, explicó Bad Bunny en una entrevista para Rolling Stone.

El intérprete de ‘Titi me preguntó' reveló que en aquel momento sintió que la joven invadió su privacidad, por lo cual su reacción instantánea fue quitarle el celular y lanzarlo hacia un costado.

Aunque muchas personas aseguraron que Bad Bunny habría arrojado el móvil al agua, el artista aclaró esta idea. “Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto”, señaló. Además, según el cantante la joven lo habría recogido del lugar: “Debería subir el video. Ella lo tiene”.

En la misma entrevista el puertorriqueño se sinceró al comentar que se arrepintió por lo que hizo. “¡Al otro día! Al otro día, al otro día”, expresó haciendo referencia a la culpa que sintió.

De esta manera, el artista decidió aclarar los motivos que le llevaron a actuar de esa manera y el error que cometió con su fanática.

