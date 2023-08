Así es posible tener seguridad absoluta en tu pareja, como demuestran Zuria Vega y Alberto Guerra

Alberto Guerra y Zuria Vega son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, con casi 10 años de relación y dos hermosos hijos.

A través de sus redes los famosos actores comparten parte de su vida como familia y su hermosa relación, inspirando a muchos y demostrando que el amor verdadero existe.

Sin embargo, no quedan exentos de vivir polémicas, y recientemente se ha hablado de una infidelidad por parte del actor a su esposa con la actriz colombiana Paulina Dávila.

Esto luego que circulara en redes un video en el que se ve a Alberto con Paulina muy cerca durante el concierto de Karol G, donde asistieron con otros amigos y famosos como Sofía Vergara.

Que alguien me explique porque #AlbertoGuerra esposo de #ZuriaVega viene agarrándole la cintura a #PaulinaDavila en el concierto de #KarolG… ya salió otro ???? 🙄🙄 pic.twitter.com/7f9oxCcT4c — Liliana ✌🏼 (@Liliana85963283) August 20, 2023

Sin embargo, tanto el actor como su esposa, han enfrentado los rumores con madurez, de forma favorable, dejando claro que tienen una relación sólida y hay confianza y amor entre ellos.

Las reacciones de Alberto Guerra y Zuria Vega ante rumores de infidelidad y divorcio que prueban que hay amor y confianza

Alberto Guerra fue cuestionado recientemente por los reporteros por la supuesta infidelidad a Zuria Vega con Paulina Dávila y dio una contundente respuesta.

“ No me entero, me entero aquí cuando vengo aquí y hablo con ustedes, ahorita me acaban de enseñar una nota dónde ya nos estaban divorciando, (y digo:) ‘ah mira’. Eso sí te puedo decir que una de las claves del éxito como pareja dentro de este negocio es no dudar”, dijo el actor a la prensa, echando por tierra todos los rumores.

Y además destacó que solo ellos dos saben lo que sucede en su relación, nadie más. “Nosotros sabemos qué es lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, no sale de ningún lado, nada de lo que salga de algún lado tiene una veracidad porque nadie vive en la casa, a menos que mis hijos comiencen a dar nota”.

Por su parte, Zuria Vega también rompió el silencio y destacó que ella y Alberto tienen una relación muy sólida.

“Creo que estamos en un momento muy sólido, somos una familia, nos apoyamos mucho, tenemos dos hijos maravillosos y estoy muy contenta de que (Alberto Guerra) hoy pueda estar aquí porque él está filmando fuera de México y bueno, siempre procuramos estar en los momentos importantes del otro y también podemos hacer este tipo de proyectos en el que nos tenemos que ir fuera porque somos un equipo y equidad ¿no?”, dijo la actriz a los periodistas.

No es fácil tener una relación cuando se es famoso, pues incluso hasta los mínimos rumores, inventados por alguien, pueden dañarla o arruinarla, pero ellos demuestran que se tienen mucha confianza, que su amor es real y nada los dañará.