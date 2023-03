“Hasta se parece a Lin May”: critican cómo luce Zuria Vega después de aparecer sin filtros

Es innegable que Zuria Vega es una de las famosas más guapas del entretenimiento mexicano a sus 34 años. Sin embargo, recientemente se ganó críticas por su versión real en la alfombra roja.

Como es común por su trabajo como actriz, la hija de Gonzalo Vega tuvo que hacer varias apariciones públicas, pero no contó con que su imagen iba a ser el centro de las miradas.

En paralelo, la artista también le está haciendo frente a rumores de separación con Alberto Guerra, algo que los dos descartaron durante la presentación de la serie ‘Las pelotaris 1926′.

“¿Qué les digo? Aquí está, aquí estamos, felices. De pronto pueden surgir este tipo de cosas porque como estamos trabajando mucho, fuera del país, de pronto no nos ven en redes tanto juntos, pero no”, explicó.

Las fotos de Zuria Vega sin filtros que le trajeron críticas

En medio de este momento tan comprometedor para su vida personal, la protagonista de Mar de amor y Alma de hierro también fue el foco de las miradas por varias fotos filtradas en las que no posó con sus mejores ángulos.

De inmediato, los internautas empezaron a señalar que “luce muy diferente en su Instagram que en esas fotos”, y “definitivamente los filtros cambian a la gente”. Su mejillas lucen más abultadas, así como se aprecian ciertas líneas de expresión en los ojos.

“Quizás la maquilló su peor enemiga”, “Qué fea foto”, “A la foto de los paparazzi no se les puede engañar”, “Qué cambio”, “No parece ni siquiera la misma persona”; opinaron los internautas.

En otras postales, se ve a Zuria Vega abrazada a Alberto Guerra, pero las críticas no cesaron. De hecho, hay quien compara su look con el de Lyn May y hasta le pidieron no abusar de los rellenos.

De momento, la intérprete no ha dado declaraciones al respecto.