Zuria Vega da lecciones de madre al permitirle a su hijo vestir de princesa y abordar la inclusión

Zuria Vega se volvió tendencia en redes sociales al hablar sobre como maneja la inclusión en su familia.

La protagonista de telenovelas ha dado lecciones de crianza al contar como despojó a sus hijos de las etiquetas sociales, al no encasillarnos con los roles de género o prohibiciones por el uso de algunas prendas.

Lúa y Luka son los hijos de Zuria fruto de su relación con el también actor Alberto Guerra.

Hace 5 años se convirtió en madre y desde entonces se ha capacitado para ser la mejor madre y criar a sus hijos con los mejores valores.

De esta manera, confesó que tanto ella como su esposo no tienen ningún problema en que su hijo Luka utilice los vestidos de su hermana o alguna prenda u color asociado al sexo femenino.

Vega les ha dado la libertad a sus pequeños de ser quienes quieran ser y contar con el apoyo de sus padres.

Su posición como madre la llevó a ganarse los aplausos de sus fans. Y piden que haya más mamás con sus pensamientos en el mundo.

“Ella es todo lo que está bien”, “Por más mamás así en el mundo”, “Que orgullo que alguien tan importante en México como es Zuria haga confesiones así públicamente, que no solo es chisme para revistas, de verdad ayuda a despertar conciencias (…) Sólo que esto se logra con el ejemplo, pues tú puedes decir lo que sea, pero si en casa no hay equidad, el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará”, expresaron.

— Internautas