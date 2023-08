¿No quiere nada de sus padres? Emilio Osorio es criticado por ‘quitarse’ sus apellidos

Emilio Osorio se convirtió en una de las figuras más populares de ‘La Casa de los Famosos México’ y las últimas horas desató polémica luego de que revelara que se ‘quitaría’ los apellidos de sus padres, Niurka Marcos y Juan Osorio.

El hijo de Niurka Marcos fue duramente criticado cuando comenzó el reality, no obstante, su participación logró catapultarlo como el quinto finalista de ‘La Casa de los Famosos’ el mismo reality del que su propia madre se volvió todo un ícono.

De esta forma, el miembro del ‘Team Infierno’, logró no solo ganarse el corazón del público, sino demostrar que es más que los apellidos que tiene, afianzando un lugar por la persona que es y no por la fama de sus padres, y es que, en anteriores ocasiones, el joven de 20 años, había expresado su interés por hacerse un nombre por sí solo.

Esa habría sido la verdadera razón por la que Emilio Osorio, habría aceptado formar parte del famoso programa. Al parecer, su cometido lo logró, pues, aprovechó la popularidad que adquirió durante el reality para hacer un anuncio que dejó consternado a más de uno.

Emilio Osorio anuncia que usará nombre artístico ¡Adiós a los apellidos Osorio y Marcos!

Emilio Osorio, aprovecho que las cámaras se han vuelto a posar en él para hacer un anuncio que dejó boquiabierto a más de uno y es que comentó que, a partir de ahora, le gustaría ser conocido con el nombre que le fue dado durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos México’.

El joven, de 20 años, pidió ser conocido como Emilio ‘Halcón’, el mismo apodo que le fue dado en el reality show del que se colocó como ganadora Wendy Guevara, siguiendo su propio camino sin utilizar los nombres de sus padres.

De esta forma, Emilio Osorio ya sería conocido como ‘Halcón’ en todos los lanzamientos musicales que haga:

“Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así… justo el ‘Halcón’ ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos. Lo decidió la gente y lo decidió el infierno, la neta es un nombre que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya lo hago”. Dijo a Mara Patricia Castañeda.

Esto provocó un sin fin de reacciones negativas hacia Emilio, pues usuarios comentaron que esto era más un gesto de inmadurez y hasta lo llamaron ‘moldeable’. “El claro ejemplo de lo moldeable e inmaduro que puede ser uno a los 20 años!”. Además destacaron que era una forma de llamarlo ‘chismoso’ y era un apodo que se usaba en el crimen organizado.

¿Por qué le decían ‘Halcón’ a Emilio Osorio?

El apodo de ‘Halcón’ surgió durante la estancia de Emilio en ‘La Casa de los Famosos México’, cuando el joven, de 20 años, ingenió una estrategia donde escuchaba las conversaciones de los otros concursantes para después contárselo a su team.

Todo esto lo hacía con una actitud donde se mostraba aparentemente distraído, pero la realidad es que siempre estaba escuchando las charlas de sus otros compañeros para obtener información y actuar conforme a ella.

