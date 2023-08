Niurka reacciona a la salida de Emilio Osorio de ‘LCDLFM’

La gran final de ‘La casa de los Famosos México’ se llevará a cabo el próximo 13 de agosto, pero antes de la gala, la noche de este viernes se dio a conocer que Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista, como era de esperarse Niurka y sus hermanos reaccionaron de inmediato.

Pese a que Niurka fue invitada a las primeras galas del reality show, luego de los comentarios y controversias que levantó en redes sociales contra la producción, ella y su familia comenzaron a ser desplazados, lo cual se vio reflejado durante la expulsión de Emilio, puesto que no fueron requeridos en el foro.

“Como la familia de Emilio no fue requerida para estar ahí, no en gala, de público aunque sea, no fuimos requeridos, no se nos invitó, estamos aquí afuera” dijo Romina Marcos en compañía de su madre.

Familia de Emilio Osorio reacciona a su salida de ‘LCDLFM’

Ante la falta de iniciativa del programa, Niurka, Romina y Kiko acudieron afuera de la casa para apoyar al actor, pero luego de conocer que se convirtió en el último expulsado, la familia se conmovió y no pudo evitar llorar, especialmente al considerar que no era una decisión justa.

Cerca de la ubicación de la famosa casa se encontraban fanáticos del programa, mismos que demostraron su apoyo a Emilio y su familia, expresando su inconformidad por la decisión que tomó la producción al sacar a un integrante del ‘team infierno’ antes de la final.

Luego de externar su descontento, Niurka y sus hijos esperaron afuera del foro para reencontrarse con Emilio, quien de inmediato corrió para abrazarlos. Asimismo, sus hermanos y madre evitaron generar presión, por lo cual explicaron que encontrarán el momento para hablar de todo lo que ocurrió fuera de la casa.